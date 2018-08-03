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Один сотрудник и 50 миллионов долга: УГМК банкротит серовскую «внучку»
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Один сотрудник и 50 миллионов долга: УГМК банкротит серовскую «внучку» 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Свердловской области отказался принять заявление о банкротстве серовской фирмы «Сортсталь», которая подконтрольна УГМК через Надеждинский металлургический завод. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Долги «Сортстали» составляют почти 50 млн рублей. Арбитраж не принял иск, так как «Сортсталь» не опубликовала обращение с намерением подать заявление о банкротстве.
Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» директор НМЗ Андрей Удовенко, «Сортсталь» не осуществляет деятельность с 2014 года, в штате работает один сотрудник. Задолженность по зарплате, перед бюджетными и внебюджетными фондами у фирмы отсутствует. На вопрос о том, кто является кредитором компании, Удовенко не ответил.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее была ликвидирована фирма «Международные космические услуги», основным совладельцем которой являлась УГМК. Она осталась должна «Роскосмосу» 845 млн рублей.
Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин
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