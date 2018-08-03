Один сотрудник и 50 миллионов долга: УГМК банкротит серовскую «внучку»

Арбитражный суд Свердловской области отказался принять заявление о банкротстве серовской фирмы «Сортсталь», которая подконтрольна УГМК через Надеждинский металлургический завод. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Долги «Сортстали» составляют почти 50 млн рублей. Арбитраж не принял иск, так как «Сортсталь» не опубликовала обращение с намерением подать заявление о банкротстве.

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» директор НМЗ Андрей Удовенко, «Сортсталь» не осуществляет деятельность с 2014 года, в штате работает один сотрудник. Задолженность по зарплате, перед бюджетными и внебюджетными фондами у фирмы отсутствует. На вопрос о том, кто является кредитором компании, Удовенко не ответил.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее была ликвидирована фирма «Международные космические услуги», основным совладельцем которой являлась УГМК. Она осталась должна «Роскосмосу» 845 млн рублей.

Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин