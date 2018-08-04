Более 70 нижегородских ДУКов лишены лицензии

Еще 77 домоуправляющих компаний Нижегородской области лишились лицензий. Данное решение было принято на очередном заседании лицензионной комиссии, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о тех компаниях, которые с 1 января 2018 года не имеют в управлении ни одного дома. Это связано с тем, что их деятельность противоречит законодательству. Согласно изменениям в Жилищный кодекс РФ от 1 января 2018 года, срок действия лицензий у ДУКов, в реестре которых нет домов в управлении, теперь составляет шесть месяцев.

«Министерство ЖКХ и Госжилинспекция Нижегородской области ведут планомерную работу, цель которой — сделать деятельность управляющих компаний более упорядоченной, прозрачной и понятной для жителей. Некоторые из вынесенных сегодня на обсуждение организаций с момента своего создания даже не пытались взять в управление многоквартирный дом. Таким образом, они не занимаются своей прямой деятельностью, предусмотренной законодательством», — отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков

Все данные 77 ДУКов получали лицензии в период с 2015 по 2017 годы.

«Для управляющих компаний, которые получили или получат лицензии позднее 1 января 2018 года, срок отсчета начнется после того, как у них под управлением не останется ни одного дома», — пояснил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Напомним, ранее лицензии лишили четыре недобросовестных нижегородских ДУКа.