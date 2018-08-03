Вологодская компания «Строймост» отмечает 25-летний юбилей

За это время строители возвели более 150 объектов. Коллектив ООО «Строймост» поздравили представители правительства Вологодской и Ярославской областей, заместитель председателя ЗСО Роман Заварин и Мэр Вологды Сергей Воропанов

История предприятия начинается в 80-е годы прошлого века, когда грузинские дорожники взяли шефство над Вологодской областью в рамках программы «Дороги Нечерноземья». В связи с ростом объемов работ возникла необходимость в организации предприятия с собственной производственной базой. ООО «Строймост» было зарегистрировано в Тотьме в 1993 году.

«Компания прошла путь становления в нелегкое время и до сих пор не потеряла темпов роста. Меня радует, что на вологодской земле есть люди, которые своими руками могут создать инженерные и архитектурные конструкции, которые не только соединяют людей, но и восхищают своей красотой», — отметил заместитель Губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

В 2017 году выручка компании приблизилась к отметке в 1 млрд рублей. Строители занимались возведением мостов в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Московской, Тверской и Ярославской областях. Сейчас специалисты работают на объектах через реки Тоношонка и Песочная в Костромкой области.

«От имени председателя ЗСО от всей души поздравляю вас с юбилеем. Строительство мостов — ответственная инженерная и творческая работа, потому что не бывает двух одинаковых мостов. Эти сооружения меняют качество жизни людей, снимая транспортные нагрузки, связывая отдаленные уголки. Хочу также поблагодарить компанию за активную благотворительную работу», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания области Роман Заварин.

ООО «Строймост» сотрудничает с вологодским отделением общероссийской общественной организации «Российский детский фонд» и курирует Вологодский специализированный дом ребенка № 1.

«В армии элита — это ВДВ, а у строителей, конечно же, — «мостовики». Сегодня действительно замечательный праздник. Предприятие было с нуля создано Романом Тархнишвили, его дело продолжил сын, и через 25 лет мы все знаем эту организацию как сильную и процветающую. Сегодня ее специалисты работают на главных объектах Вологодской области и других регионов России», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Главное мое богатство — это люди. Если «Строймост» сегодня что-то и представляет, то только благодаря огромному труду коллектива. Всем огромное спасибо», — говорит учредитель ООО «Строймост» Иосиф Тархнишвили, возглавивший компанию в 2005 году.

Сотрудники компании получили награды, благодарственные письма и благодарности регионального правительства, Законодательного Собрания области, Главы Вологды, Мэра города, а также от ФКУ Упрдор «Холмогоры».