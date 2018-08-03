ФАС: объективных причин для дефицита грузовых вагонов в этом году нет

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Объективных причин для дефицита грузовых вагонов в этом году, как и в прошлом, нет, есть простаивающие вагоны, сообщили ТАСС в пресс— службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

По данным ведомства, в настоящее время без грузовых операций простаивают десятки тысяч вагонов три дня и более.

Газета «Коммерсант» в пятницу со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку от 5 июля сообщила, что РЖД оценили возможный дефицит подвижного состава в 20,8 тыс. полувагонов. Среди причин возможной нехватки вагонов РЖД называют дефицит запчастей и рост цен на них. В 2017 году на таком же пике не хватало вагонов под уголь для ТЭС, для щебня, соли, зерна и прочих грузов.

"Ранее ФАС России проводила расследование по завышению цен на полувагоны и выдала все необходимые предписания. При наличии новых злоупотреблений служба будет применять меры антимонопольного реагирования, — отметили в ведомстве. — Со своей стороны, РЖД принимает все меры технологического плана для обеспечения максимального вывоза грузов".

При этом, по мнению ФАС, цены находятся на достаточном уровне для закупки операторами вагонов у заводов. Кроме того, операторы в 2018 году выплатили рекордные дивиденды, что демонстрирует их абсолютную финансовую возможность по закупке вагонов, добавили в ФАС.

Рынок оперирования вагонов

ФАС отмечает, что рынок оперирования вагонов характеризуется высоким уровнем экономической концентрации. В ведомстве указали, что с 2016 года нерегулируемая вагонная плата выросла в 4 раза, что привело к удорожанию общего размера провозной платы в 2 раза. В цене вагона примерно 40% достается собственнику или лизинговой компании, 20% идет на ремонт, а оставшиеся 40% — различные посреднические вознаграждения. Цепочка от собственника вагона к оператору состоит из 3-4 фирм.

"Все предложения ФАС по совершенствованию отрасли изложены в проекте дорожной карты по развитию конкуренции в сфере железнодорожного транспорта, согласованной с РЖД. В ней также содержится критически важная мера по устранению посредников — развитие электронной торговой площадки вагонов, исключающую личное общение и обеспечивающую прямой доступ к рынку собственнику вагона. Также отметим, что отрасль вагоностроения имеет серьезную господдержку. Вероятно, имеет смысл поднять вопрос об изменении способов поддержки, если существующие методы не работают", — подчеркнул представитель ведомства.

Он напомнил, что в предыдущие годы вагоностроение получило существенную господдержку, как прямую в виде субсидий на производство, так и скидки к тарифам для инновационных вагонов, чего достаточно для обеспечения экономики необходимыми количеством вагонов и запчастей.

Меры РЖД РЖД, в свою очередь, убеждены, что снижение порожних пробегов позволило бы решить проблему локального дефицита подвижного состава. Как сообщил ТАСС представитель холдинга, вследствие либерализации вагонного парка произошел рост оборота грузового вагона (продолжительность цикла одной перевозки).

"Операторы в основном работают по твердым контрактам, поэтому зачастую отправляют порожние вагоны под конкретную перевозку навстречу другим порожним вагонам, не заботясь об обратной загрузке. Также сказалось и изменение географии перевозок и увеличения средней дальности отправок. Решить проблему призвана электронная торговая площадка, которая позволяет в автоматическом режиме находить операторам грузовую базу для обратной загрузки. Если в 2016 году оборот вагона составил 15,74 суток, то в 2017 году — 15,06 суток", — пояснили в РЖД.