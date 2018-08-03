20,5 тыс. проектов подали на премию «Наше Подмосковье» в 2018 году

В Московской области завершился этап личных презентаций проектов на премию «Наше Подмосковье», победителей выберут из 20,5 тысяч проектов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Плещева также добавила, что многие из этих проектов были представлены авторами на этапе личных презентаций, которые прошли в каждом муниципалитете Подмосковья, в доме правительства Московской области и на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».

Проекты оцениваются по следующим критериям: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

«Сейчас идет заключительный этап конкурса по присуждению премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», — уточнила Плещева.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Количество победителей этого года — 2018 человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество».