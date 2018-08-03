Ещё
20,5 тыс. проектов подали на премию «Наше Подмосковье» в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

20,5 тыс. проектов подали на премию «Наше Подмосковье» в 2018 году 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
В Московской области завершился этап личных презентаций проектов на премию «Наше Подмосковье», победителей выберут из 20,5 тысяч проектов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«Всего на премию добрых дел «Наше Подмосковье», учрежденную губернатором Московской области Андреем Воробьевым, соискателями было подано порядка 20,5 тысяч проектов, в которых участвует более 75 тысяч человек», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Плещева также добавила, что многие из этих проектов были представлены авторами на этапе личных презентаций, которые прошли в каждом муниципалитете Подмосковья, в доме правительства Московской области и на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».
Проекты оцениваются по следующим критериям: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.
«Сейчас идет заключительный этап конкурса по присуждению премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», — уточнила Плещева.
Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Количество победителей этого года — 2018 человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество».
РИАМО: последние новости
Кабмин вернул в Минздрав РФ законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным Строительство крупной молочной фермы начнется в ближайшее время в Зарайске Воробьев вошел в первую тройку медиарейтинга глав регионов России в сфере ЖКХ в июне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение