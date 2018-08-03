«Жесткая позиция»: главы муниципалитетов Калининградской области рассказали о взаимоотношениях с инвесторами

Представители власти обсудили состояние инвестиционной сферы региона на площадке Калининградского экспертного клуба РИА «ФедералПресс» в рамках круглого стола «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области».

В дискуссии, организованной при содействии Балтийского федерального университета им. И. Канта, приняли участие представители региональной Торгово-промышленной палаты , Корпорации развития Калининградской области, областной Думы , Ассоциации муниципальных образований, главы городских округов и представители бизнес-сообщества.

Глава администрации Багратионовского городского округа Максим Азов:

«У нас есть заброшенные земельные участки, которые были куплены много лет назад, но не используются. Призываю владельцев: отдайте фермерам за стоимость аренды. За космические цены ведь никто не купит. Пока не слышат. Предлагаем расторгать договоры аренды. Но не так просто провести земельный контроль в отношении юридических лиц, необходим ряд согласований. Попросили поддержки губернатора, чтобы через прокуратуру нам дали возможность проводить земельный контроль в отношении участков, которые не обрабатываются более 3 трех лет. Понимая, что и сейчас много «дутых» инвесторов, мы ввели свою особенность — когда запрашивают участок больше 10 га, предлагаем заключать инвестиционный договор на освоение территории. Если в течение года инвестпроект не реализован, мы по упрощенной схеме расторгаем договор аренды. Может это несколько жесткая позиция к инвесторам, но нас интересуют только те из них, которые могут реально работать, создавать рабочие места и платить налоги»

Врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев

«Инструмент муниципального земельного контроля действует только в части земельных участков. Что касается объектов недвижимости — в черте Гусева находятся 18 заброшенных объектов, которые давно выкуплены. Они не украшают город, там не ведется предпринимательская деятельность. Единственный инструмент, который у нас есть, это понуждение к содержанию в удовлетворительном состоянии с целью недопущения вреда жизни и здоровью неопределенного кругла лиц. Другого инструмента нет. В центе города стоит кинотеатр, выкупленный 15 лет назад. Три тысячи квадратных метра неиспользуемой площади. Здание ветшает, но угрозы жизни и здоровью создает. В ручном режиме я пытаюсь приводить к собственнику потенциальных арендаторов, покупателей. Он отвечает — мне не интересно. Если я начинаю предпринимать действия в отношении таких собственников через суд, натыкаюсь на барьер, когда мне могут вменить чуть ли не превышение должностных полномочий».

Глава администрации Пионерского городского округа Алексей Семенцов:

«В округе очень много неосвоенных земельных участков, недостроев на первой линии у моря, которые все в собственности, но не работают. Владельцы исправно платят налоги, и мы с ними ничего не можем сделать. Муниципалитету нужно вовлекать земли в оборот. Призываем к сотрудничеству, но на 90% наши встречи проходят вхолостую. При этом нас еще могут обвинить, что мы пытаемся «отжать» собственность. Пытаясь предпринять какие-то действия в отношении владельцев, мы упираемся в дефицит полномочий. Здесь большой пробел».

Подробности дискуссии — в следующем материале «ФедералПресс»

Фото: ФедералПресс