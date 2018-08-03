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Банк БРИКС получил рейтинг «AA+» от Fitch
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Банк БРИКС получил рейтинг «AA+» от Fitch 

Банки.ру 10 часов назад
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Новому банку развития (банку БРИКС) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «AA+» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ присвоен на уровне «F1+».
Как напоминают в агентстве, этот многосторонний банк развития был учрежден в 2015 году странами БРИКС: Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Штаб-квартира НБР находится в китайском Шанхае.
РДЭ банка основывается на его собственных характеристиках (возможность поддержки со стороны учредителей не добавляет дополнительных ступеней). Оценка кредитоспособности банка — «аа», оценка ликвидности выше — «ааа». Fitch принимает во внимание, что банк ведет деятельность в бизнес-среде со средним уровнем риска, что дополнительно усиливает рейтинг.
Капитализация НРБ оценивается как «отличная», рисковый профиль — как низкий: он складывается из низкого уровня кредитных рисков, сильного риск-менеджмента и высокой концентрации рисков (это связано с ограниченным числом стран, где будет вести деятельности НРБ). Последнее рассматривается как основной отрицательный рейтинговый фактор.
Бизнес-профиль НБР также оценивается как «среднерисковый», что отражает цели банка по агрессивному наращиванию кредитования с текущего низкого уровня с фокусом на кредитовании суверенных заемщиков.
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