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Суд обязал издателя журнала Geo выплатить типографии 18 млн рублей долга
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Суд обязал издателя журнала Geo выплатить типографии 18 млн рублей долга 

Ведомости 10 часов назад
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Первый полиграфический комбинат» к ООО «Джи медиа» (издает журналы Geo и Geoленок, оба входят в издательский дом ACMG), следует из картотеки арбитражных дел. По решению суда, издательство должно выплатить типографии 18 млн руб. долга.
Решение было принято 23 июля судом первой инстанции, «Джи медиа» может обжаловать его в течение месяца. Представитель компании в пятницу вечером не смог оперативно ответить на вопросы «Ведомостей».
Та же самая типография 26 июля подала к «Джи медиа» еще один иск на сумму более 12 млн руб., следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.
Издательский дом ACMG принадлежит бизнесмену Александру Федотову и издает русские версии журналов Forbes, SNC, Numero, Golf Digest, Objekt Russia, Interni. До осени 2015 г. журнал Forbes в России (а также OK!, Geo и «Gala Биография») издавала немецкая компания Axel Springer, но она была вынуждена продать бизнес из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. После смены собственника новым главным редактором Forbes был назначен Николай Усков, бывший главный редактор GQ и руководитель проекта «Сноб». В июне этого года Федотов уволил главного редактора Forbes Николая Ускова за «неудовлетворительное качество работы». Усков с формулировками не согласился и оспорил увольнение в суде (решение по его иску не принято).
После увольнения Усков рассказал о финансовых проблемах Федотова, в том числе о долгах перед типографией и Mediascope. Структуры исследовательской компании Mediascope (АО «Медиаскоп» и АО «Эдфаут») подали два иска к ООО «Издательский дом „Арт ком медиа“», одной из компаний издательского дома ACMG, на общую сумму 6 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.
В мае типография подавала иск и к компании «Ас Рус Медиа» (издатель Forbes в России) на сумму 4,3 млн руб. Суд пока не вынес решение по этому делу. Следующее заседание назначено на 12 сентября, к этому времени стороны должны рассмотреть вопрос об урегулировании спора миром, следует из судебных документов в картотеке арбитражных дел.
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