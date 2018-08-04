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Три региона РФ ввели моратории на аборты по инициативе фонда Медведевой
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Три региона РФ ввели моратории на аборты по инициативе фонда Медведевой 

Свободные новости 14 часов назад
Фото: Свободные новости
В Приморском крае, Якутии и Рязанской области были установлены моратории на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!», которую проводит Фонд социально-культурных инициатив во главе с супругой премьера РФ Светланой Медведевой. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным издания, в Приморье запрет действовал с 31 июля по 3 августа, а в Рязанской области — с 9 по 15 июля.
«Как сообщила «Ъ» главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка, регион участвует в общероссийской акции «Подари мне жизнь!», направленной на защиту нерожденных детей и пропаганду семейных ценностей. Госпожа Шутка уточнила, что край участвует в акции в пятый раз, а аналогичные моратории на аборты «вводятся во многих регионах страны», — пишет издание.
В Рязанской области устроители акции консультируют желающих прервать беременность, а также работают со школьниками и студентами, «ориентируя их на семейные ценности, принимают активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку и сохранение семьи и семейных традиций», так как запрет абортов связан с праздником «День семьи, любви и верности».
В Якутии, передают журналисты, региональный минздрав решил «опробовать форму запрета в новом перинатальном центре», так как просветительская работа, проводившаяся ранее в рамках акции, «не приносит желаемого результата».
Сотрудники Фонда социально-культурных инициатив рассказали «Коммерсанту», что ведут борьбу с абортами, а не ратуют за их запрет. Аналогичную позицию высказало и министерство здравоохранения РФ. Чиновники заявили, что поддерживает акцию «Подари мне жизнь!», но не рекомендовали регионам вводить мораторий на аборты и не давали указаний «на увеличение продолжительности так называемых „дней тишины“.
Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский назвал инициативу „нецивилизованной“.
»Это, конечно, неправильно. Аборт у нас разрешается делать до 12 недель беременности. А если женщина обратилась в 12, то в 13 недель аборт уже делать поздно, здесь есть определенный риск, операция уже может иметь больше осложнений», — уточнил для журналистов президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.
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