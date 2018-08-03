Безысходность: в Германии умирает пациент из России у которого не хватает денег на лечение

Житель Омска находится в палате интенсивной терапии, но его отключили от половины аппаратов и не дают никаких лекарств.

Семья из Омска не может вывезти на родину главу семьи находящегося в коме. 31-летний Руслан Сабарлеев попал в реанимацию после приступа панкреатита и сейчас находится в одной из клиник города Леер. Врачи за три недели не смогли улучшить состояние мужчины. Необходима срочная операция на которую у семьи нет денег. В довершение ко всему у сибиряка на днях закончилась страховка, — сообщает сайт « Комсомольской правды ».

«Страховая выплатила положенные 35 тысяч евро, и на этом все. У нас перерасход на лечение 12 тысяч. Требуют, чтобы мы разбирались с этим долгом сами», — жалуется супруга омича Александра.

Тем временем состояние мужчины постоянно ухудшается. Начали отказывать внутренние органы. Родственники Руслана разводят руками. На родине он был совершенно здоров. Медики настаивают на срочной, в ближайшие 24 часа операции. В клинике, где находится семья Сабарлеева, за скальпель не берутся. Слишком сложная операция. Поэтому семья подыскивает не просто подходящую клинику, но и врачей готовых оперировать в долг.

Перед отправкой за границу супруги и не подозревали чем обернется эта поездка. Так как оба были абсолютно здоровы ограничились стандартным страховым пакетом, который оформили в компании «Благосостояние». На сайте компании сказано, что клиенты могут рассчитывать не только на лечение, но и на транспортировку на родину в случае экстренной необходимости. На деле это оказалось не так.

«Каждый случай рассматривается индивидуально. Размер помощи определяет ассистентская компания. Необязательно заключенный договор гарантирует доставку пациента в Россию», — объяснили консультанты прямой линии страховой компании.

В генконсульстве Германии в Новосибирске тоже в замешательстве. Чиновники только оформляют визы и что делать в такой ситуации не знают. Поэтому семья Сабарлеевых осталась одна. Последняя надежда на Центр медицины катастроф и федеральный Минздрав . Но и оттуда до сих пор не приходит никаких вестей. Сейчас необходимо срочно транспортировать больного в Россию.

«Я уже не знаю, куда обращаться. Мы везде написали запросы, где рассказали, что счет идет уже на часы. И ни откуда нет ответа», — говорит Александра.

Немецкие врачи хоть и грозились выставить пациента на улицу, все же пока оставили его в палате интенсивной терапии. Правда отключили от половины аппаратов и не дают лекарства. Каждый день, который обходится семье в три тысячи евро, может стать для ее главы последним.