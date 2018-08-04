Еще один подарок для приятеля Путина

Даже когда появляются новые доказательства того, что, вероятно, кто-то из России вмешивается в очередные американские выборы, можно забыть о строгом наказании посредством санкций. По крайней мере, это касается одного из российских олигархов из ближайшего окружения президента Владимира Путина

На этой неделе администрация Трампа еще сильнее ослабила давление на крупнейшую российскую алюминиевую компанию «Русал» . Это произошло спустя менее четырех месяца после введения санкций против нее, а также ее знаменитого главы. Несмотря на то, что Белый дом, похоже, готов сделать больно американским фермерам и потребителям своими торговыми войнами, рабочие российских алюминиевых заводов, по-видимому, заслуживают особой протекции.

«Русал» контролируется Олегом Дерипаской , членом ближайшего окружения Путина. Как признает министерство финансов (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338), он был фигурантом расследования отмывания денег, а также в связи с обвинениями в угрозах конкурентам, незаконном прослушивании телефонных разговоров правительственного чиновника и участии в вымогательстве и рэкете. Имеются также сообщения (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338), обнародованные управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов, что Дерипаска подкупил правительственного чиновника, приказал убить бизнесмена, а также имел связи с российской организованной преступной группировкой. Во время президентской гонки 2016 года Пол Манафорт , тогдашний руководитель кампании Трампа, в частном порядке старался рассказывать (https://www.nytimes.com/2018/07/30/us/politics/paul-manafort-trial.html) Дерипаске о кампании. Во вторник Манафорт предстал перед судом по обвинению в банковском и налоговом мошенничестве, не имеющем прямого отношения к выборам.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что рассматривает возможность полной отмены санкций (https://www.cnn.com/2018/07/27/politics/mnuchin-russia-sanctions-rusal/index.html), потому что они затрагивают «трудолюбивых людей из „Русала“». Но Мнучин делает все наоборот. Если бы он действительно беспокоился о 61 тысяче сотрудников «Русала», он бы не смирился, пока компания полностью не освободилась от связи с Дерипаской и коррумпированным режимом, которому служит алюминиевый гигант.

За состоянием Дерипаски, размер которого, по оценкам, составляет порядка 5,3 миллиарда долларов, стоит большой криминал. Во время «алюминиевых войн» 1990-х годов, когда этот сектор экономики консолидировался в ходе хаотичной приватизации, последовавшей за распадом Советского Союза, молодого торговца металлами подозревали в связях с бандитами, когда он захватывал контроль над огромными сибирскими заводами. Согласно показаниям одного из членов банды, проживающего в немецком Штутгарте, ценность Дерипаски для группировки частично состояла в том, что он имел связи с российскими спецслужбами. Когда его конкуренты были убиты или бежали из России, Дерипаска каким-то образом стал генеральным директором компании «Русал», которая в прошлом году сообщила о доходах почти в 10 миллиардов долларов. Однако подозрения, олигарх имеет связи с организованной преступностью, лишили его американской визы.

Дерипаска — не более чем доверительный управляющий своего алюминиевого концерна. В России олигархи, подобные ему, обязаны своим богатством и статусом Кремлю. В свою очередь, они должны за это платить, что в случае Дерипаски означало потратить через его холдинговую компанию более одного миллиарда долларов на новую инфраструктуру для зимних Олимпийских игр 2014 года в российском Сочи. Дерипаска принял эту роль, заявив, что он не отделяет себя от российского государства. Вполне соответствует духу этой заносчивости содержание полученной « Ассошиэйтед Пресс » докладной записки, где было указано, что Манафорт пытался представить ему план кампании влияния, чтобы «принести большую пользу правительству Путина».

6 апреля Дерипаска попал под санкции управления по контролю за иностранными активами министерства финансов за «прямо или косвенно совершенные или предполагаемые действия в интересах или от имени старшего должностного лица Правительства Российской Федерации ». Также санкции были наложены на «Русал» и контролирующий его публичный холдинг « En+ ». Санкции привели к резкому падению цены акций «Русала» на 50 процентов и взбудоражили мировой рынок алюминия. Вскоре Дерипаска объявил, что откажется от контроля над «Русалом», и подал в отставку из советов директоров «En+» и «Русала».

Для олигархов, таких как Дерипаска, это был наиболее мощный сигнал о том, что непозволительно вести дела с Соединенными Штатами, при этом поддерживая правительство, которое занимается изменением границ своих соседей, травит инакомыслящих россиян на иностранной территории и помогает режиму Асада в Сирии бомбить своих собственных граждан. Ссылаясь на выводы Гарвардского исследователя, парламентский комитет в Великобритании в мае заявил, что «на веб-сайте „Русала“ сообщается о поставках военных материалов российской армии, которые потенциально могли быть использованы в Сирии».

Однако почти сразу министерство финансов ослабило давление на «Русал». Сроки неоднократно сдвигались. В мае председатель холдинговой компании Дерипаски лорд Грегори Баркер Баттл нанял лоббиста за 108,5 тысячи долларов в месяц для продолжения переговоров с минфином. Фирма, которую он выбрал, «Меркьюри Паблик Аффайрс» — та самая, которой Манафорт заплатил 1,1 миллиона долларов, чтобы вплоть до 2014 года проводить лоббирование среди членов Конгресса интересов Украины и ее тогдашнего президента Виктора Януковича . Возглавляемая бывшим сенатором-республиканцем от Луизианы Дэвидом Виттером , «Меркьюри» среди прочих стремилась заручиться поддержкой послов Франции, Германии и Австралии.

«Меркьюри», подход которой описывается как «стратегия с высокими ставками», на прошлой неделе поддала жару в министерстве финансов, требуя больше времени для уменьшения доли олигарха в «En+» с 70 до менее чем 50 процентов. В 24 июля в министерстве юстиции «Меркьюри» обрисовала множество бедствий, которые могут произойти, если санкции не будут смягчены: глобальный рынок алюминия может пострадать от значительных сбоев с «серьезным побочным ущербом интересам Соединенных Штатов и союзников»; «En+», возможно, придется согласиться на потенциальное приобретение «китайскими и/или другими потенциально враждебными интересами»; или Дерипаска может просто уцепиться за свой контрольный пакет. Противоречий среди этих ужасных прогнозов — Дерипаска не может одновременно продать свою компанию Китаю и сохранить контрольный пакет акций — похоже, оказалось достаточно, чтобы 31 июля Минфин еще раз продлил срок избавления от активов «Русала», давая Дерипаске больше времени на то, чтобы избавится от доли в «En+».

Призрак попутчика бандитов, диктующего условия правительству Соединенных Штатов, является еще одним признаком необъяснимой капитуляции администрации Трампа перед Россией. И время этой последней капитуляции наступило после саммита 16 июля в Хельсинки, на котором президент Трамп и президент Путин общались с глазу на глаз более двух часов.

Мы не знаем, что они обсуждали, но, принимая во внимание ставки, сделанные обеими сторонами, велик шанс, что дискуссия затронула тему санкций, которые США ввели в отношении крупнейшей алюминиевой компании России.

Сет Хетенна — в настоящее время журналист-фрилансер, а также автор книги «Trump/Russia: A Definitive History».