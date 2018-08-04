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«Мы начинали на уазиках»: нижегородские инкассаторы приоткрыли завесу тайны своей профессии
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«Мы начинали на уазиках»: нижегородские инкассаторы приоткрыли завесу тайны своей профессии 

nn.ru 16 часов назад
Фото: nn.ru
1 августа по всей России свой профессиональный праздник отмечали инкассаторы. В честь торжества «Сбербанк» решил приоткрыть завесу тайны и пустить нас в святая святых — кассово-инкассаторский центр (КИЦ) «Нижегородский».
Необычная экскурсия началась снаружи, во дворе банка, недалеко от площади Горького. Нам показали инкассаторскую машину, но не простую, а уникальную — системы «Смарт». Она отличается от аналогичных средств передвижения тем, что им управляет всего один сотрудник — автомобиль полностью автоматизирован и управляется системой кодов.
В этом автомобиле перевозится одновременно несколько антивандальных спецконтейнеров: если произойдёт несанкционированное вскрытие, то деньги зальет краска, и они будут непригодны. Похитителя не заляпает, но если он всё же полезет, то эта краска очень плохо отмывается.
Сам инкассатор перевозимые ценности не видит и никакой прерогативы у него нет. С нами пообщался один из них — молодой специалист Денис Кириллов.
— Раньше мы инкассировали с простой сумкой матерчатой, — вспомнил Денис. — А сейчас ценности перевозятся только в спецконтейнерах — это уже высокие технологии. Благо, никаких чрезвычайных происшествий лично у меня никогда не было.
Он работает инкассатором уже больше 5 лет. Его отец также был представителем этой профессии, а Денис с детства мечтал работать в таком месте. Вот мечта и сбылась.
— Поменялось очень много и существенно, — рассказал нам руководитель кассово-инкассаторского центра «Нижегородский» Евгений Яковлев. — Не секрет, что мы начинали работать на уазиках или «Буханках». Начиная с 2011 года начали внедрять спецконтейнеры. За последние пять лет инкассатор стал настоящим профессионалом — если бы мы это знали в прошлом, то брали бы людей, которые больше владеют IT-оборудованием, технологическими системами в сети устройств самообслуживания и так далее. Инкассаторы проходят целый комплекс мероприятий по подготовке, есть даже своё ноу-хау — выезд инкассаторов, где также занимается служба безопасности. Всего у нас трудятся около 200 инкассаторов в двух КИЦах Сбербанка: Нижегородском и Сормовском. Первый КИЦ обслуживает нагорную часть города, второй — заречную.
Затем мы вошли внутрь кассово-инкассаторского центра «Нижегородский». Сейчас в Нижнем Новгороде есть такой же центр в Сормове, но скоро произойдёт реорганизация и останется лишь этот на верхушке. КИЦ — режимный объект, поэтому внутри здания серьёзная проходная система — несколько охранников, турникеты, сканирование паспортов. Первым делом мы отправились в дежурную часть. Это место, где начинают и заканчивают свои пути все маршруты инкассации. На посту всегда работают два дежурных инкассатора, каждый из которых занимается своими обязанностями. В дежурной части все автомобили инкассации управляются онлайн — их перемещение отображается на специальной электронной карте в режиме реального времени. В течение дня в рейс выходит свыше десятка автомобилей. Причём это только в верхней части Нижнего Новгорода, поскольку за нижнюю часть отвечает второй кассово-инкассаторский центр. В каждой машине установлена программа, с помощью которой в экстренных случаях можно дистанционно заблокировать двигатель, двери, устройство-накопитель.
В этом месте также выведены точки всех банкоматов, которые есть на верхушке. На экране отображается их состояние и работоспособность — неисправен, загружен или закончились деньги. Нам рассказали, что сейчас всё больше клиентов и частных предпринимателей начинают пользоваться технологией инкассации со штрихкодированием. Это намного быстрее и удобнее, как объяснили в банке: инкассатор сканирует QR-код на препроводительных документах с помощью смартфона — и деньги сразу же зачисляются на счет клиента. Это также исключает возможность ошибки.
Затем нам показали процесс вооружения перед выездом. Эта процедура всегда выполняется вдвоём — один человек заряжает оружие, другой контролирует процесс. Разумеется, всё выдается лишь по специальному удостоверению. Рядом со специальным столом для сборки и разборки оружия висят правила пользования и правильного выполнения этой процедуры.
В кассово-инкассаторском центре довольно комфортные условия: есть столовая, в которой инкассаторы кушают и могут приготовить пищу, комната отдыха, душевые, спортзалы с современными тренажерами. Есть и медицинский кабинет, где сотрудники каждый день проходят проверку перед выездом на маршрут — их проверяют на наличие в организме алкоголя или запрещённых веществ.
Есть у них и свой уголок памяти!
Там собрана краткая информация о том, когда зародилась инкассация, каков был её путь и как она модернизировалась со временем.
Некоторые кадры — уникальные фотографии из архива.
Затем мы пришли в учебный класс. В этом помещении инкассаторы чему только не учатся. Удалось даже примерить обмундирование этих работников. Бронежилет у инкассаторов не такой, как в армии — полегче и поудобнее.
Также здесь есть и лазерный тир — расстояние до мишени около 25 метров. Стреляют из пистолетов и автоматов. Нам рассказали, что вторые используются в экстренных случаях, например, при ограблении. Инкассаторы сдают разные нормативы по стрельбе: на скорость, точность и так далее.
Есть тут и специальный манекен, на котором инкассаторы отрабатывают навыки первой медицинской помощи.
В учебном класса нам поподробнее рассказали про спецконтейнеры, в которых перевозятся ценности. Сами по себе они достаточно тяжёлые — от 7 до 11 килограммов. Они оснащены кучей датчиков и оборудованы несколькими уровнями защиты, поэтому даже в случае вскрытия, вор не сможет воспользоваться содержимым. Если деньги испачкались в краске, то банк отдаёт их в нужное место, которое затем начисляет сумму испорченных средств. Также по возможности применяются дроп-сейфы: кассеты с деньгами автоматически загружаются в них из устройств-накопителей, если кто-то посягает на ценности. За один день инкассатор совершает в среднем около 50–60 поездов, но в последнее время их становится больше — где 70–80. Каждый раз он должен вылезти из машины и воспользоваться кейсом, поэтому эта работа считается физически трудной и исключительно «мужской».
Потом нам поведали о банкоматах и терминалах. Некоторые из них из США, другие из Европы, ещё какие-то из Кореи. Сейчас в филиалах «Сбербанка» появляются новые банкоматы с так называемым «замкнутым циклом», которые сделали небольшой шаг вперёд — если раньше были устройства, на которые можно быть только внести средства или снять их, то в новом аппарате человек вносит деньги и уже следующий может эти же деньги снять. Перезагружать их полностью приходиться всего раз в месяц, а не каждые 3–5 дней, как более старые модели.
Нам рассказали, что теперь инкассатор — это не только человек, которые занимается перевозкой денег и ценностей. С помощью специальных тренажёров и техники их обучают чему-то новому или же они повышают квалификацию. Отныне инкассаторы должны уметь отремонтировать банкомат или терминал, если они неисправны.
В конце экскурсии руководитель кассово-инкассаторского центра «Нижегородский» Евгений Яковлев показал нам одни из последних достижений в сфере технологий банка — роботизированный процесс сортировки и пересчета налички, который выполняется автоматизированной рукой. Этот уникальный робот легко справляется с сложными операциями и помогает избежать ошибок, связанных с «человеческим фактором». Сотрудницы банка уже привыкли к механическому «коллеге» и даже дали ему подходящее имя — Роберто.
Ранее мы рассказывали об уникальных сторублёвых купюрах, которые появились в Нижнем Новгороде и посвящены ЧМ-2018: где их взять и как не попасться на подделку. Также показали краш-тест новой купюры: смотрите, выдержит ли пластик купание в горячем чае, вес журналиста и утюг.
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