Архитектуру Москвы сравнили с «письмом из Простоквашино»

Выступая на презентации первого проекта движения «АрхЛаб», призванного создать в столице принципиально новое городское пространство в противовес казенным шаблонам программы правительства Москвы «Моя улица», его идеолог и координатор Захар Прилепин заявил:

— Москва слишком эклектичный город. Знаете, она напоминает письмо из Простоквашино, когда сначала писала собачка, потом кошка, потом дядя Федор. В этом, конечно, есть и плюсы, но за последнюю пару-тройку десятилетий накоплены и колоссальные минусы. Потому что самые разные даже не «архитектурные школы», а, скорее, «бизнес-проекты» прошли, наследили, настроили, и в итоге Москва может поражать чувством вопиющего абсурда. Ее, во-первых, каким-то образом надо возвращать от бесконечного масштабирования обратно к людям. Во-вторых, так или иначе приводить к общему знаменателю, не отказываясь от ее разнообразия. В-третьих, нужна серьезная проектная работа, потому что мы можем только догадываться, какие миллионы, миллиарды и триллионы средств будут, что называется, закатываться в асфальт. Давайте грамотно тратить деньги, давайте привлекать для этого не строителей, которые строят, а профессионалов-проектировщиков.

Это серьезная работа, требующая серьезных интеллектуальных затрат, подчеркнул он. И есть горячее желание доказать, почему предлагаемые «АрхЛабом» варианты лучше, дешевле и выгоднее для Москвы.

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