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На владимирский рынок пришел крупный игрок интернет-торговли «Ситилинк»
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На владимирский рынок пришел крупный игрок интернет-торговли «Ситилинк» 

ТВ-МИГ 16 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимире в ЦУМе «Валентина» открылся первый магазин одного из лидеров российского рынка интернет-торговли, крупного игрока с огромным опытом и экспертизой «Ситилинк».
Новая компания на владимирском рынке — дискаунтер, который предоставляет низкие цены на свой ассортимент, благодаря прямым поставкам от ведущих производителей и максимальной автоматизации бизнес-процессов.
Всего около 20% площади магазина занимает зона обслуживания с электронными терминалами, а около 80% приходится на склад.
Любой желающий может купить тот или иной товар тремя способами.
«Вы можете позвонить в call-центр, зайти на наш сайт www.citilink.ru или приехать вот сюда. В терминале, как и на сайте, выбираете категорию товара и следуете инструкциям. После того, как вы оформили заказ, вы идете на кассу, оплачиваете — и максимум через пять минут получаете свой товар», — рассказывает управляющий магазином «Ситилинк» во Владимире Михаил Косарев.
«На складе во Владимире «здесь и сейчас» около 6 тысяч товарных наименований. Это в разы превышает товарный запас традиционных полочных магазинов. Процесс покупки прост и удобен. Если вы заказали товар, а его нет на складе, то благодаря нашей логистике, вы, как правило, получите его уже на следующий день», — добавляет PR-менеджер федеральной сети «Ситилинк» Анастасия Тимошенко.
«Ситилинк» делает ставку на компьютерные и цифровые сервисы. Дискаунтер имеет собственную команду инженеров, которые могут собрать из комплектующих сбалансированные компьютеры для тех или иных задач. Также специалисты готовы прийти на помощь и по телефону.
Здесь же можно подобрать детали самостоятельно с помощью специального конфигуратора на сайте компании, который подскажет о совместимости тех или иных комплектующих.
Оплатить товар в «Ситилинк» можно тремя способами — наличным расчетом, банковской картой или воспользоваться системой ЯндексДеньги.
В дни открытия магазина-склада во Владимире с 3 по 5 августа вклбчительно действовуют акции: «Суперцены» и «1000 товаров по рублю». По условиям последней при покупке от 1 тысячи рублей, можно получить второй товар за один рубль из определенного списка, который включает мелкую бытовую технику: триммеры, электрические чайники, электронные весы, кофеварки и т.д.
Кроме того, компания ежедневно проводит от 50 до 80 различных акций. Ознакомиться с ними можно на сайте. А если воспользоваться картой «Клуб Ситилинк», то можно накапливать бонусы и оплачивать ими до 75% от стоимости покупки. Также с помощью программы лояльности можно получить дополнительные скидки, воспользоваться особыми условиями по доставке и гарантийному обслуживанию.
Магазин-склад открылся на втором этаже ЦУМа «Валентина» и будет работать без выходных с 9:00 до 21:00.
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