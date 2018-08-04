Кредит под честное слово

Москва, 4 августа — «Вести. Экономика» Долгое время финансовые отношения в Российской империи строились исключительно на доверии, подкреплялись честным словом и личными гарантиями. Очерк об истории фондового рынка подготовлен сотрудниками инвестиционной компании «АТОН».

Зарождение этических норм деловой культуры неразрывно связано с купечеством. Договорившись о чем-либо, участники сделки просто ударяли по рукам. Репутация купца тогда была единственным гарантом выполнения обязательств. Честное купеческое слово было столь же значимым в их среде, что и понятие чести — в дворянской.

Честное купеческое слово неоднократно упоминается в русской литературе. В пьесе Александра Островского «Бесприданница», Мокий Парменыч Кнуров, «из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием», обращаясь к Василию Даниловичу Вожеватову, «очень молодому человеку, одному из представителей богатой торговой фирмы», говорит: «Давши слово, держись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать, что значит слово».

Примеров честности и принципиальности в купеческой среде множество. Но есть совершенно удивительные. Владелец Городищенской суконно-красильной фабрики Сергей Иванович Четвериков заслужил у современников «репутацию самого выдающегося и кристаллически честного промышленника и общественного деятеля старой Москвы».

Однажды — это было в конце 1907 года — в московской прессе появились объявления: Сергей Иванович разыскивал кредиторов своего отца, чтобы отдать им долги по сделкам, некоторые из которых были заключены более 30 лет назад. Когда он расплатился со всеми, кого смог отыскать, деловое сообщество отреагировало на это красноречивым жестом. Товариществу Четверикова был предоставлен неограниченный кредит для любых его начинаний. Это позволило Сергею Ивановичу за три года модернизировать производство и оборудовать его самыми совершенными машинами.

А вот другой пример. Однажды купец Петр Павлович Капырин вознамерился продать свое имение в Малоярославце. Покупатель нашелся, залог был получен. Сделка, правда, была заключена только на словах. Вскоре выяснилось, что по этой территории пройдет железная дорога, что увеличивало стоимость имения в несколько раз. Тут же нашлись новые покупатели, они предложили Капырину задаток в тройном размере. Однако Петр Павлович наотрез отказался аннулировать словесную сделку, сославшись на данное им купеческое слово. На доверии и репутации строилось и кредитование. Банки знали своих клиентов, перед началом сотрудничества просили рекомендации. Нередкими были случаи, когда купец пользовался только кредитным капиталом. Кредитор сам решал, доверить капитал этому предпринимателю или нет. Неслучайно в то время слова «вера» и «кредит» часто имели один и тот же смысл.

Именоваться купцом имел право только человек, выкупивший сословное гильдейское свидетельство. Все купцы разделялись на гильдии в зависимости от заявленного «по совести», то есть, с их собственных слов, состояния. Значение репутации в купеческом обществе было крайне высоким. C 1807 года купеческое общество могло, не дожидаясь решения суда, общим приговором исключить купца из гильдии, что влекло за собой потерю права на предпринимательскую деятельность и иммунитета от телесных наказаний, а также рекрутскую повинность и подушный налог.

Порядочность, честность и выполнение обещаний — на таких принципах развивалось российское финансовое сообщество. Конечно, предпринимательский слой был неоднороден. Деловая культура России на разных этапах представляла собой сложное переплетение устоев, обычаев и новых образцов делового поведения. Были в истории и неприятные моменты. Но к концу XIX века для сообщества стало важным ведение честного бизнеса, стремление сохранить собственное лицо, свою репутацию.