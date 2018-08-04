В ряде регионов РФ аборты попали под запрет

В эти дни проходит общероссийская акция «Подари жизнь», в ходе которой объявлен временный мораторий на аборты. Так, в Приморском крае так называемые «дни тишины» проходили с 31 июля по 3 августа. Главный акушер-гинеколог Приморского края Евгения Шутка отмечает, что таким образом врачи дают женщине и мужчине «ощутить ответственность» и более бережно относиться к здоровью.

В Рязанской области аборты не проводились с 9 по 15 июля. Помимо этого, проходили просветительские акции со школьниками и студентами.

Сейчас акция «Подари жизнь» собираются проводить в Якутии. «Дни тишины» пройдут в одном из перинатальных центров.

Эта акция проводится Фондом социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева . По инициативе супруги премьер-министра РФ также проходит День Петра и Февронии — праздник семьи, любви и верности в России. Акция проводится совместно с Министерством здравоохранения РФ . Правда, как заявили в Минздраве корреспонденту «Коммерсанта», эта инициатива носит только просветительский характер.

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Журналистка и звездная мама Екатерина Гордон в эфире радио « Комсомольская правда » высказалась о запрете абортовАдвокат, правозащитница и звездная мама Екатерина Гордон стала гостьей вечерней программы «Депутатская прикосновенность» на радио «Комсомольская правда». Вместе с ведущими и радиослушателями она обсудила злободневную тему запрета абортов.

Не все врачи поддерживают данное начинание. Например, президент Российского общества акушеров-гинекологов Александр Серов считает, что объявление моратория на аборты — решение неправильное. Ведь прерывание беременности разрешено до 12 недели. Далее уже следуют серьезные осложнения и повышенный риск. Если женщина обратится к врачу в 12 недель и попадет на мораторий, то на 13-й неделе аборт будет делать поздно.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский также высказался против такой инициативы, назвав ее нецивилизованной.

Еще весной в Сети появилась информация о том, что в Белгородской области женщин, собирающихся сделать аборт, заставляют пройти своеобразную комиссию — встретиться со священником. Также белгородские активисты периодически проводят масштабные акции, требуя запрета абортов на государственном уровне.

Психологи считают, что требовать у женщин прохонеэтично и вряд ли заставит передумать женщину, которая по каким-то причинам не может воспитывать ребенка. Как отмечает белгородский психолог Вероника Белова, такие «комиссии» способны усилить стресс и чувство вины у женщины.