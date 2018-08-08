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Задайте свой вопрос специалисту столичного Росреестра 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
15 августа 2018 года в 19:00 специалисты Управления Росреестра по Москве примут участие во встрече главы управы района Крюково Андрея Журавлева с населением. Встреча пройдет в помещении ГБОУ «Школа № 1151 города Москвы» корпус 1464.
Предварительной записи не требуется. Обратиться за консультацией, а также узнать о возможностях электронных сервисов Росреестра в рамках встречи может любой желающий.
К настоящему времени формат получения консультаций по вопросам регистрации прав и постановки недвижимости на кадастровый учет доступен каждую третью среду месяца во время проведения встреч с жителями столицы глав Управ районов города. Также каждую четвертую среду месяца специалисты Управления отвечают на вопросы по учетно-регистрационной деятельности в Западном, Восточном, Северном, Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Новомосковском, Троицком и Зеленоградском административных округах в рамках встреч префектов с населением.
Росреестр по Москве напоминает, что бесплатные консультации для заявителей доступны на постоянной основе как в территориальных отделах Росреестра, так и на личных приемах у руководства столичного Управления и центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. График приема граждан доступен на сайте Росреестра.
Комментарии  Ещё 4 источника 
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