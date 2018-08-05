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Расходы бывших чиновников поставят на контроль
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Расходы бывших чиновников поставят на контроль 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Эти поправки были частью пакета законопроектов о борьбе с коррупцией, который президент внес в Госдуму весной.
Так, Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры смогут отслеживать расходы госслужащих даже после их увольнения — в течение полугода. Перечень таких должностей дополнен должностью атамана войскового казачьего общества.
Кроме того, теперь законодательство позволит взыскивать в казну вместо имущества эквивалентную сумму в деньгах, если такое обращение было наложено судом. Также устанавливается трехлетний срок давности для применения взысканий с лиц, которые нарушили антикоррупционное законодательство.
Наконец, главы Банка России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФФОМС, госкорпораций и другие лица, перечень которых определяет президент, смогут получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам физических и юрских лиц, если эти документы понадобились в ходе антикоррупционной проверки. Эту информацию нельзя будет никому передавать.
Еще один документ предполагает, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, а также за неисполнение обязанностей в рамках антикоррупционного законодательства теперь смогут применить в течение трех лет со дня проступка. Сюда не включено время производства по уголовному делу.
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