Когда всё достало! Куда можно обратиться с жалобой на ЖКХ для решения коммунальных проблем

Основную часть жилых домов обслуживает ЖКХ или управляющие компании. Не всегда качество их работ удовлетворяет жильцов, и небезосновательно. При заключении договора на обслуживание дома все рассчитывают своевременно получать качественные услуги, но как быть в случае бездействия коммунальщиков? Следует оставить эмоции и грамотно принять все необходимые меры. От того, насколько правильно сделаете первые шаги, будет зависеть скорость и результат решения вопроса. Сегодня тема нашей статьи весьма животрепещущая − куда можно обратиться с жалобой на ЖКХ и как правильно составить документы, чтобы оперативно решить все коммунальные проблемы.

Что делать, когда коммунальные услуги явно завышены

Содержание статьи

1 Как правильно составить претензию на ЖКХ, чтобы вам не отказали

1.1 Как правильно составить жалобу — начинаем с азов

2 Управляющая компания некачественно исполняет ЖКХ обязанности: в каких случаях нужно писать жалобу

3 Куда можно обращаться с жалобой на ЖКХ: соблюдаем очерёдность

3.1 С чего нужно начинать борьбу с ЖКХ: некоторые нюансы

3.2 Бездействие УК: куда обращаться дальше

3.2.1 Как составить претензию в Жилинспекцию и Роспотребнадзор

3.2.2 Следующий шаг — жалоба в ФАС и администрации муниципалитетов

3.2.2.1 Как отправить жалобу

3.2.3 Здесь точно помогут: составляем претензию в прокуратуру и суды

3.2.3.1 В каких случаях можно самостоятельно обратиться в суд 3.3 Электронное обращение в местные органы власти за неоказание коммунальных и жилищных услуг

3.4 Как правильно проверить тарифы: важная информация

3.4.1 Вода

3.5 Что делать, если отсутствует или неверно проводится подготовка ЖКХ дома к зиме

3.6 Сроки реагирования аварийно-диспетчерской службы ЖКХ 3.7 Порядок заключения договора аренды на общедомовое имущество

4 Заключение

Как правильно составить претензию на ЖКХ, чтобы вам не отказали

Если все предварительные переговоры с управляющей компанией не привели к успеху, нужно подавать жалобу. Она составляется в произвольном порядке с соблюдением норм делового письма:

не допустимы оскорбления, к оппоненту нужно обращаться в вежливой форме и на «Вы»;

все детали проблемы излагать чётко, последовательно и спокойно;

усилить жалобу помогут копии документов, подтверждающие халатное выполнение коммунальщиками своей работы;

не допускается анонимное обращение. Вся информация о заявителе должна быть правдивой;

обязательно заверить документ личной подписью и поставить дату;

ни в коем случае нельзя излагать домыслы, только правдивые и проверенные факты.

Это следует знать! Жалоба подаётся только в письменном виде. При обращении в суд в учёт будут приняты только электронные и письменные претензии, зарегистрированные в установленном порядке.

Перед составлением жалобы нужно попытаться решить проблему в устной форме по телефону

Как правильно составить жалобу — начинаем с азов

Порядок составления претензии:

С правой стороны вверху написать название и адрес компании, в которую подаётся жалоба.

Указать, от кого подаётся претензия: полностью фамилию, имя, отчество и точный адрес.

В центре листа написать «Претензия» или «Жалоба».

С новой строки, отступив от левого края 2-3 см, изложить суть проблемы. Обязательно все сведения подтвердить фактами.

В конце обращения указать конкретные требования, например: заменить замок, установить график уборки, пересчитать платежи.

Для усиления обращения можно сделать ссылки на законодательные акты, которые были нарушены службой ЖКХ.

Образец жалобы на ЖКХ Управляющая компания некачественно исполняет ЖКХ обязанности: в каких случаях нужно писать жалобу

Многие жильцы недовольны, как организована сфера деятельности коммунальщиков, но не всегда люди знают о своих правах и тем более не представляют, куда можно обратиться с претензией. Есть несколько причин для обращения в вышестоящие инстанции и судебные органы:

частичное или полное неоказание услуг обслуживающей организацией. Весь перечень работ прописан в договорах, которые заключает ЖКХ с собственниками помещений;

непредоставление отчётных документов со стороны жилищной компании;

непроведение общих собраний с жильцами;

в случае несвоевременного выполнения работ, для которых предусмотрены нормативные сроки;

низкое качество предоставляемых услуг.

Это далеко неполный список причин, по которым жильцы вправе обращаться с претензиями.

Это следует знать! Жильцы могут подавать два вида жалоб: индивидуальную от одного лица и коллективную, которая должна быть подписана несколькими людьми.

Образец жалобы в УК Куда можно обращаться с жалобой на ЖКХ: соблюдаем очерёдность

При возникновении проблем нужно знать, куда и в каких случаях следует обращаться. Сначала документы передаются в ЖКХ, УК, затем в вышестоящие органы. Если ни одна инстанция не разрешила проблему, в таком случае составляется новая претензия для передачи в Роспотребнадзор, местные органы власти, ФАС, прокуратуру и судебные инстанции с приложением копий всех предыдущих заявлений с ответами.

С чего нужно начинать борьбу с ЖКХ: некоторые нюансы

В случае возникновения претензий по поводу работы коммунальщиков в первую очередь с письменной претензией следует обратиться к руководителю ЖКХ. Она должна быть составлена в двух экземплярах. Жалобу обязательно зарегистрировать в приёмной. Один бланк остаётся у заявителя, второй передадут руководителю на рассмотрение. Дополнительно можно записаться к нему на приём для более подробного разъяснения ситуации.

Часто на этом этапе решается большинство вопросов. Грамотный и ответственный директор примет все меры для устранения проблемы и не допустит её повторения. Кроме того, он накажет нерадивых сотрудников за халатное отношение к работе.

С зарегистрированной жалобой нужно подойти к начальнику ЖКХ Бездействие УК: куда обращаться дальше

Если в течение 14 дней ответ получен не был, нужно составить новое обращение в вышестоящие инстанции.

Как составить претензию в Жилинспекцию и Роспотребнадзор

Следующая инстанция для обращения граждан по поводу работы ЖКХ — Роспотребнадзор или Жилищная инспекция, которые контролируют порядок соблюдения закона «О защите прав потребителей». В случае некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг УК нарушает права жильцов-потребителей. Перед тем как написать жалобу в Жилищную инспекцию, образец которой представлен выше, сделайте копии всех документов. Специалисты проведут анализ сложившейся ситуации, промониторят работу ЖКХ и применят в отношении коммунальщиков административные санкции.

Сотрудники Роспотребнадзора проведут полную проверку ЖКХ после получения претензии

Следующий шаг — жалоба в ФАС и администрации муниципалитетов

Несмотря на равнодушие предыдущих инстанций, заявителю нужно сохранять хладнокровие и попытаться мирно решить вопросы. Следующий этап — местные органы власти и ФОС. Для этого нужно составить новую коллективную или индивидуальную претензию с подробным изложением проблемы. В качестве доказательства бездействия предыдущих инстанций следует приложить копии обращений и ответы на них из ЖКХ и Роспотребнадзора.

Как отправить жалобу

Жалобу можно отправить через почту заказным письмом с уведомлением о вручении. Второй вариант — составить документ в двух экземплярах и передать лично в приёмную руководителя. Один зарегистрированный бланк должен остаться у заявителя.

Как правильно адресовать жалобу в ФАС Здесь точно помогут: составляем претензию в прокуратуру и суды

Обращаться с жалобой на ЖКХ в прокуратуру можно только в том случае, когда все предыдущие инстанции не решили коммунальную проблему. Кроме того, они вправе рассматривать и финансовые вопросы: неверное применение тарифов, отказ в оформлении документов. В случае выявления злостных нарушений прокуратура может инициировать обращение для защиты интересов квартиросъёмщиков в судебные инстанции.

В каких случаях можно самостоятельно обратиться в суд В судебные инстанции следует обращаться в финансовых вопросах. Цель претензии — возмещение причинённого вреда и ущерба. В качестве примера можно привести упавшее дерево на автомобиль, которое ЖКХ должно было спилить заранее.

Чтобы суд принял на рассмотрения жалобу, предварительно следует тщательно проверить и подготовить все документы. Кроме копий предварительных обращений и ответов на них, нужно приложить квитанции, протоколы, заключения государственных органов, проведённые экспертизы.

Это важно! Судебный иск подают в суд по месту нахождения ЖКХ.

Судья вынесет окончательное решение по жалобе на ЖКХ Электронное обращение в местные органы власти за неоказание коммунальных и жилищных услуг

Не следует составлять претензию на мелкие проблемы, например, когда дворник ЖКХ нарушил должностную инструкцию и некачественно убрал территорию. Для этого можно просто оставить заявку диспетчеру и проконтролировать её исполнение. Реагировать в вышестоящие инстанции нужно для решения более глобальных проблем, таких как:

уборка около дома и в подъездах;

организация сбора и вывоз мусора;

выполнение некачественного ремонта;

подтопление кровли и подвалов.

В таких случаях составляют электронное или письменное обращение в местные органы управления.

Подать электронное обращение можно на сайте Госуслуг

Как правильно проверить тарифы: важная информация

Ещё один предмет для жалобы — завышенные тарифы на коммуналку. Перед подачей претензии следует детально разобраться в ценообразовании коммунальных услуг, с работой счётчиков и порядком снятия показаний, особенно это касается общедомового оборудования. Кроме того, как производится поверка приборов, их обслуживание и снятие показаний. Это можно сделать самостоятельно или пригласить независимых экспертов. При выявлении нарушений обращение подают в региональные органы и одновременно в прокуратуру, следующая инстанция — суд.

Для проверки тарифов в товариществе собственников нужен протокол собрания, на котором были утверждены все стоимости

Пример

Более подробно данную ситуацию можно рассмотреть на примере. На общедомовом собрании квартиросъёмщиков было установлено, что тарифы на отопление завышены, и жильцы в зимний период платят огромные суммы. Это могло произойти по следующим причинам:

приборы учёта установлены с нарушением норм и правил. Часто их монтируют вне жилого дома, поэтому в период отопления придётся оплачивать потери тепла части уличного пространства и подвального помещения;

следует проверить все трубы на предмет течи, которую также включат в расчёты;

разводка системы отопления по дому. На части труб может отсутствовать теплоизоляция.

В данном случае приглашают экспертов для определения нарушений разводки труб и установки счётчика. А также необходимо проверитьправильность снятия показаний и расчётов. При обнаружении нарушений сразу обращайтесь в судебные инстанции. Если факты будут доказаны, нужно потребовать пересчитать оплату по данной статье и привлечь виновных лиц к ответственности.

Качественная теплоизоляция

Вода

По воде у квартиросъёмщиков чаще всего возникают жалобы.

Суть жалобы

Описание

Качество холодной воды

Вода по своим показателям может оказаться технической, а не питьевой. Следовательно, рассчитывать её нужно по другим тарифам.

Напор

Жители верхних этажей могут жаловаться на низкий напор воды. Это нарушение прав потребителей, качество услуг для всех должно быть одинаковым.

Горячая вода

Сколько времени должно пройти, чтобы из крана пошла горячая вода нужной температуры, и какие потери несёт в данном случае квартиросъёмщик.

Проверка давления воды

Что делать, если отсутствует или неверно проводится подготовка ЖКХ дома к зиме

Ежегодно накануне отопительного периода всё оборудование должно пройти проверку и подготовку к зиме. В неё входят:

анализ состояния всех труб;

теплоизоляция;

при необходимости поверка приборов учёта.

Если жильцы видят, что никакие работы не проводятся, а отопительный период не за горами, они вправе написать жалобу.

От качественной подготовки дома к зиме будет зависеть комфорт жильцов в квартирах

Сроки реагирования аварийно-диспетчерской службы ЖКХ Практически все аварии в жилом фонде довольно тяжёлые, особенно если это происходит в зимнее время. Именно поэтому правительство утвердило предельные сроки реагирования на чрезвычайные ситуации. Приведём наиболее распространённые виды аварий ЖКХ и сроки для их устранения.

Вид работ

Предельные сроки

Течь кровли в отдельных местах

24 часа

Выход из строя трубопровода

Немедленно

Запах газа

Замыкание электропроводки

Разрыв кабеля

2 часа

Выявлены дефекты кирпичной кладки в фасаде

1 сутки

Авария на трубопроводе

Порядок заключения договора аренды на общедомовое имущество

В имущество собственников товарищества входит вся территория дома, включая чердачные и подвальные помещения. УК не имеет права самостоятельно принимать решение о сдаче этих площадей в аренду. Только на общем собрании собственников большинством голосов можно принять решение о передаче во временное пользование сторонним лицам или организациям.

Это следует знать! Если большинство собственников проголосовало против заключения договора аренды, значит, площади использовать нельзя.

При установлении факта незаконного заключения договора аренды жильцы имеют право обратиться в судебные инстанции.

Только большинством голосов собственников можно заключать договор аренды

Заключение

В любом случае, когда нарушаются права жильцов, не стоит замалчивать проблему. Чем раньше они начнут реагировать, тем быстрее все неприятные ситуации будут устранены. Каждый человек имеет право на комфортный отдых, поэтому бороться с недобросовестными службами не только можно, но и нужно.

Мы подробно рассказали, как нужно действовать в каждом конкретном случае, и если возникнет такая ситуация, вы будете знать, что делать. Расскажите нам в комментариях, сталкивались ли вы с халатным отношением коммунальщиков. Если да, то как с этим боролись, и какая мера была действенной. Как правильно написать эффективную жалобу можно посмотреть на видео.