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«Согаз» готов в сжатые сроки произвести выплаты по разбившемуся Ми-8
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«Согаз» готов в сжатые сроки произвести выплаты по разбившемуся Ми-8 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости/Прайм. "Согаз" готов в максимально сжатые сроки произвести страховые выплаты родным пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8, после предоставления ими необходимых документов, заявили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.
Вертолет Ми-8, который принадлежал «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу "ЮТэйр"), потерпел крушение в субботу утром недалеко от города Игарка на севере Красноярского края. Находившиеся на борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.
В «Согазе» подтвердили, что гражданская ответственность «ЮТэйр-Вертолетные услуги» перед третьими лицами, пассажирами и за груз застрахована у них. Родственники погибших в результате этого происшествия могут рассчитывать на страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с законодательством.
Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае
"Страховая группа «Согаз» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в этом авиационном происшествии и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в максимально сжатые сроки", — сказали в пресс-службе страховщика.
Там пояснили, что для получения выплат необходимо обратиться в ближайший офис «Согаза» с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.
Информацию о местоположении ближайшего офиса «Согаза» можно получить по телефону единого контактного центра компании — 8 800 333 0 888.
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