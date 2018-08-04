«Согаз» готов в сжатые сроки произвести выплаты по разбившемуся Ми-8

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости /Прайм. "Согаз" готов в максимально сжатые сроки произвести страховые выплаты родным пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8, после предоставления ими необходимых документов, заявили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.

Вертолет Ми-8, который принадлежал «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу "ЮТэйр" ), потерпел крушение в субботу утром недалеко от города Игарка на севере Красноярского края. Находившиеся на борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.

В «Согазе» подтвердили, что гражданская ответственность «ЮТэйр-Вертолетные услуги» перед третьими лицами, пассажирами и за груз застрахована у них. Родственники погибших в результате этого происшествия могут рассчитывать на страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с законодательством.

Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

"Страховая группа «Согаз» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в этом авиационном происшествии и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в максимально сжатые сроки", — сказали в пресс-службе страховщика.

Там пояснили, что для получения выплат необходимо обратиться в ближайший офис «Согаза» с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

Информацию о местоположении ближайшего офиса «Согаза» можно получить по телефону единого контактного центра компании — 8 800 333 0 888.