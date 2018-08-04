Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании 

Документ почти в тысячу страниц опубликован на портале правовой информации.
Поправки разрабатывали в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новая редакция регулирует вопросы ввоза и вывоза товаров, их временное хранение, декларирование, а также взимание таможенных платежей.
Предполагается, что поправки должны ускорить все процедуры, в частности за счет введения электронного способа декларирования. Кроме того, к процедуре уплаты таможенных платежей можно будет привлечь третьих лиц, что позволит проводить трансграничные операции с помощью новых технологий оплаты.
Оплачивать таможенные пошлины население сможет в почтовых отделениях, а операторы должны будут обеспечить возможность расплатиться картой платежной системы «Мир». Что касается взыскания неуплаченных вовремя платежей, то теперь его можно будет обращать на счета должника в драгоценных металлах.