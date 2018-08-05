PayU купит израильский платежный сервис Zooz

ТЕЛЬ-АВИВ. Онлайн-платежная компания PayU , дочерняя компания Naspers, сообщила в понедельник, что она готова приобрести израильский Zooz для поддержки его расширения на быстрорастущих рынках.

Заявление PayU, в котором подтвердил предыдущий отчет израильского новостного сайта Calcalist, не раскрывает размер приобретения, но сказал, что с 2016 года общий объем инвестиций и приобретений в области финансовых технологий составляет более 350 миллионов долларов.

Источник со знанием сделки сказал, что ее оценили примерно в 80-100 миллионов долларов.

Головной офис PayU в Нидерландах предоставляет услуги онлайн-платежей для клиентов в Азии, Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Zooz и PayU будут работать вместе, чтобы создать инфраструктуру платежей, чьи функции будут включать в себя управление мошенничеством и интеллектуальную маршрутизацию, сказал PayU.

В рамках сделки, в связи с закрытием этим летом, соучредитель и генеральный директор Zooz Орен Леви и главный технический директор Ронен Морецки станут частью глобальной команды лидеров PayU, сосредоточив внимание на технологиях и развитии бизнеса. 70 работников Zooz также станут частью PayU.