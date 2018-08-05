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PayU купит израильский платежный сервис Zooz
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PayU купит израильский платежный сервис Zooz 

ProComp.info 9 часов назад
Фото: ProComp.info
ТЕЛЬ-АВИВ. Онлайн-платежная компания PayU, дочерняя компания Naspers, сообщила в понедельник, что она готова приобрести израильский Zooz для поддержки его расширения на быстрорастущих рынках.
Заявление PayU, в котором подтвердил предыдущий отчет израильского новостного сайта Calcalist, не раскрывает размер приобретения, но сказал, что с 2016 года общий объем инвестиций и приобретений в области финансовых технологий составляет более 350 миллионов долларов.
Источник со знанием сделки сказал, что ее оценили примерно в 80-100 миллионов долларов.
Головной офис PayU в Нидерландах предоставляет услуги онлайн-платежей для клиентов в Азии, Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.
Zooz и PayU будут работать вместе, чтобы создать инфраструктуру платежей, чьи функции будут включать в себя управление мошенничеством и интеллектуальную маршрутизацию, сказал PayU.
В рамках сделки, в связи с закрытием этим летом, соучредитель и генеральный директор Zooz Орен Леви и главный технический директор Ронен Морецки станут частью глобальной команды лидеров PayU, сосредоточив внимание на технологиях и развитии бизнеса. 70 работников Zooz также станут частью PayU.
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