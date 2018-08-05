Корпорация развития Нижегородской области присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Корпорация развития Нижегородской области получила свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Антикоррупционная хартия предполагает финансовый контроль, организацию взаимодействия с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики. Подписывая текст хартии, предприниматели подтверждают готовность соблюдать основные принципы недопущения и противодействия коррупции, заявляют о себе как о надежных деловых партнерах.

Данное преимущество особенно актуально для представителей бизнеса, планирующих сотрудничество с иностранными партнерами, так как подписание хартии, наравне с членством в Торгово-промышленной палате и включением в «Реестр надежных партнеров», свидетельствуют в пользу компании при принятии решения о выборе того или иного контрагента зарубежными фирмами.

«Коррупция на данный момент является тем негативным фактором, который препятствует развитию бизнеса и установлению доверительных отношений предпринимателей, как между собой, так и с иностранными коллегами. При этом эффективное противодействие коррупции невозможно без привлечения частных лиц, выступающих такими же сторонами этого процесса, как и властные структуры», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Максим Тевс.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрий Краснов отметил, что подписание хартии положительно влияет на имидж компаний, создает защитный механизм в условиях острой конкуренции.

«Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса положительно отразится на деловой репутации, так как участие в реализации ее положений будет свидетельствовать о вовлеченности субъекта в процесс противодействия коррупции и его добросовестности в этой сфере» — отметил Дмитрий Краснов.