Корпорация развития Нижегородской области присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

Корпорация развития Нижегородской области получила свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Антикоррупционная хартия предполагает финансовый контроль, организацию взаимодействия с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики. Подписывая текст хартии, предприниматели подтверждают готовность соблюдать основные принципы недопущения и противодействия коррупции, заявляют о себе как о надежных деловых партнерах.
Данное преимущество особенно актуально для представителей бизнеса, планирующих сотрудничество с иностранными партнерами, так как подписание хартии, наравне с членством в Торгово-промышленной палате и включением в «Реестр надежных партнеров», свидетельствуют в пользу компании при принятии решения о выборе того или иного контрагента зарубежными фирмами.
«Коррупция на данный момент является тем негативным фактором, который препятствует развитию бизнеса и установлению доверительных отношений предпринимателей, как между собой, так и с иностранными коллегами. При этом эффективное противодействие коррупции невозможно без привлечения частных лиц, выступающих такими же сторонами этого процесса, как и властные структуры», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Максим Тевс.
Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрий Краснов отметил, что подписание хартии положительно влияет на имидж компаний, создает защитный механизм в условиях острой конкуренции.
«Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса положительно отразится на деловой репутации, так как участие в реализации ее положений будет свидетельствовать о вовлеченности субъекта в процесс противодействия коррупции и его добросовестности в этой сфере» — отметил Дмитрий Краснов.
Практика присоединения к Антикоррупционной хартии существует с 2012 года, когда ее подписали 4 крупнейшие бизнес-союза России: Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
Цель хартии — активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля, отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры. За это время более 4 тысяч организаций присоединились к Антикоррупционной хартии.