Когда нужно отвечать перед людьми, власть присылает Росгвардию

4 августа при поддержке общественного движения «МосСовет» в столице состоялась официально согласованная конференция участников долевого строительства. В ней приняли участие не только представители инициативных групп «обманутых дольщиков», но и депутаты Госдумы Мосгордумы , а также известные политические и общественные деятели.

Минэкономразвития, Примечательно, что на мероприятие были приглашены также чиновники профильных министерств и ведомств, в том числе Минстроя России Центробанка и ДОМ.РФ (бывшее АИЖК), а также руководство Мокомстройинвеста и представители Комитета по противодействию коррупции Госдумы. Однако они почему-то на приглашение не ответили, вместо них на митинг пришли только представители Росгвардии, да и то лишь потому, что отрабатывали информацию о проведении несанкционированного митинга. Почему чиновники выбрали такую модель поведения, многим из собравшихся очень скоро стало понятно из слов выступающих.

Так, например, координатор межфракционной рабочей группы по проблемам дольщиков при Госдуме Лора Митт с ходу заявила, что недостроенные дома появляются только потому, что во властных коридорах очень сильна коррупционная составляющая.

— По Москве и Московской области, — уточнила она, — объем коррупции составляет, по нашим данным, примерно 90%. И не было бы никаких обманутых дольщиков, если бы господин Воробьев [губернатор Подмосковья] по-другому себя вел по отношению к своему родному брату. Я лично докладывала мэру Собянину в прошлом году о проблемных объектах, их 7 или 8. Тогда он велел, другого глагола и не подберешь, взять этих людей, а их около трехсот, и предоставить им квартиры из фонда города. На сегодняшний день квартиры предоставили всего двум или трем человекам. Почему? Потому что у нас есть один общий враг — подписанты так называемых «дорожных карт». Ведь за год нашей работы ни один проблемный объект из тридцати не пошел в достройку.

— В проблему обманутых дольщиков столицы, — продолжил депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, — вмешивалось уже и телевидение, были репортажи, приводились суммы денежных средств. Однако в итоге и наказания никто не понес, и квартиры людям так и не были предоставлены.

— Мы видим, что государственная власть уходит от ответственности, — развил мысль депутат. — Она не исполняет свои обязательства перед людьми, однако зарплату чиновники получают из налоговых отчислений граждан исправно. У нас в Конституции написано, что граждане имеют право на жилье. Причем даже и бесплатное. Но вот люди идут навстречу государству, становятся соинвесторами своего жилья, однако власть проконтролировать бизнес не в состоянии. Зато она в состоянии почему-то быстро с вами расправиться, если у вас возникнет долг, скажем, по ЖКХ. Но почему же тогда она не контролирует строительный бизнес? Да потому, что любая исполнительность выливается в материальный убыток. А это коррупция! Вы сидите без жилья, но деньги ваши где-то крутятся. Значит, кто-то получает прибыль. Кто?

— Власть, — продолжил Николай Зубрилин, — почему-то считает, что если человек заключил с коммерческой структурой договор, то сам он и должен разбираться со всеми возникающими проблемами. Дескать, сам подписал — сам и виноват. Но ведь это же государство фактически запускает работать на рынок жилья мошенников, ведь лицензии на строительную деятельность, без которой застройщик не может начать работу, выдает оно. На каждом договоре с любым застройщиком стоит подпись главы администрации или его профильного заместителя. К ним, считает Зубрилин, также стоит предъявить претензии.

— А то они хорошо устроились, — резюмировал он. — Подписали договор, люди пострадали, а их отсылают разбираться с застройщиком в суд.

По мнению кандидата в мэры Москвы от КПРФ, политика Вадима Кумина , корень проблемы обманутых дольщиков столицы заключается как раз в том, что власть, по своему усмотрению предоставляя кому-то земельный участок и выдавая разрешение на строительство многоквартирного дома, в случае мошенничества поднимает руки вверх и говорит — извините, пожалуйста, мы ни за что тут не отвечаем, наша хата с краю.

— Но если власть дала земельный участок, если она выдала разрешение на строительство, раз она имеет [контрольные] механизмы в лице Москомстройнадзора, она должна принять на себя ответственность и за негативные результаты тоже, — заявил Кумин журналистам. — Люди заплатили, ничего не получили — извините, выплатите людям деньги и разбирайтесь потом сами со своими мошенниками. Потому что сама по себе выдача участка означает, что власть признала легитимность проекта. Ведь вы попробуйте просто так пойти и получить разрешение на строительство, годами будете получать! А потом вдруг власть говорит — мы ничего не знаем, мы сами пострадавшие, чего вы от нас хотите. А в чем они пострадавшие? У них же есть все механизмы надзора. Которые могут при желании за один день душу вывернуть из любого! Запретить, выгнать. Однако же видят, что объект не строится — и все молчат.

«СП»: — И как с этим делом бороться?

— Мы должны сказать им — это вы, ребята, отвечаете за это все. И заставлять их разными способами взять и признать главное — раз они виноваты, то должны это и поправить.

«СП»: — Что мешает столичным чиновникам прямо сейчас, безо всякого нажима со стороны, взять и решить проблему обманутых дольщиков?

— Честно говоря, формально она вроде бы решена. В феврале 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с дольщиками надо расплатиться. Но только «внизу» все это умерло. Я подозреваю, что если бы он хлопнул кулаком по столу, дело пошло бы быстрее. Мы же прекрасно знаем, как головы летят налево и направо, как во время «подковерной» борьбы кто-то вылетает оттуда «мертвый» уже. То есть это вполне можно сделать. Так что здесь вопрос только проявления воли и ответственности. Чувствуешь ответственность — помогай людям. Не чувствуешь — будь готов к тому, что люди будут соответственно к тебе относиться.

«СП»: — Как на практике может выглядеть подобная помощь?

— Если объекты будут передавать другим инвесторам — пиши пропало. Принципиальная задача — создать стопроцентно специальную городскую по типу участия компанию со стопроцентной ответственностью, которая возьмет на себя решение этих проблем. Если там опять появится бизнес — у людей не останется ничего.

«СП»: — И на сколько она тогда потянет?

— Мы с коллегами подсчитали, при желании решение проблемы всех абсолютно дольщиков Москвы обойдется городу в 50 миллиардов рублей. Это всего лишь 2% совокупного ежегодного городского бюджета.

Между тем за этой суммой, подчеркнул Вадим Кумин, скрывается порядка 100 тысяч человек. Что они подумают о власти, если их вопрос не будет решен?

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