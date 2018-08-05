Топ-10 скандалов с участием РЖД

В своё время ОАО «РЖД» подвергалось критике из-за проекта, связанного с поездами «Сапсан» и «Аллегро». Обоснование — при запуске их движения не уделили достаточного внимания обеспечению безопасности, поэтому под их колёсами люди часто гибнут и получают увечья. При этом родственники погибших неоднократно обращались с судебными исками к РЖД.

В День железнодорожника News.ru вспомнил другие скандалы, связанные с одной из крупнейших транспортных компаний мира.

2012 год visual.rzd.ru В 2012 году члены правления РЖД получили от компании 2,5 млрд рублей — на 40% больше, чем в 2011-м. И это при том, что чистая годовая прибыль оператора российской сети железных дорог снизилась на 54%. СМИ покопали и выяснили, что члены правления Российских железных дорог получили на порядок большую долю чистой прибыли, чем даже их коллеги в «Газпроме» : 1,8% против 0,17%.

2013 год В 2013 году корпорация подвергалась критике даже в собственной корпоративной печати. Всё из-за использования серых, коррупционных схем в ходе вывода ряда сфер хозяйственной деятельности на аутсорсинг. Так, в результате заключения контрактов с московскими фирмами-посредниками уборка территорий на станциях возросла в стоимости с 9 до 33 руб за квадратный метр, а зарплата непосредственным исполнителям работ не выплачивалась месяцами.

Вообще, времена Якунина совпали с наивысшим недовольством пассажиров. Надо признать, поводов было предостаточно. К примеру, ребрендинг компании, на который отвалили сотни миллионов рублей, вылился, по сути, в формальную перекраску вагонов. А вот к качественным внутренним изменениям на тот момент не привёл.

В июле 2013 года и на многие последующие месяцы прессу взбаламутило расследование Алексея Навального . В нём сообщалось, например, о фирмах тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина и его сыновей, которые зарегистрированы в зарубежных офшорах. Речь шла про сеть отелей, а также компанию-владельца участков в порту Ленинградской области, курортный комплекс в Геленджике и другую недвижимость. Кроме того, в блоге оппозиционера появилась публикация об элитной даче Якунина, расположенной на участке площадью в несколько десятков гектаров леса, с гаражом на 15 автомобилей и отдельным боксом под «Майбах», а также с отдельным хранилищем для шуб, перегороженными подходами к реке и огромной молельной комнатой с иконами в золотых окладах.

visual.rzd.ru Экс-глава РЖД Владимир Якунин

На тот момент президент РЖД занимал девятое место в рейтинге 25 самых высокооплачиваемых руководителей компаний России. Его совокупное вознаграждение оценивалось в 15 миллионов долларов. Навальный обратился к Владимиру Путину Дмитрию Медведеву и в парламентские партии с требованием отставки Якунина и публичного расследования деятельности его семьи.

Эта история, естественно, не могла остаться без продолжения. В ноябре 2014 года Якунин, который на тот момент еще занимал должность главы «Российских железных дорог», в интервью «Газете.ру» заявил, что продал свою усадьбу в Акулинино. А 20 августа 2015 года он лишился поста, при этом утверждал, что именно ушёл в отставку, а не был снят с должности. Всю информацию о шубах и прочих изысках настойчиво отрицал.

5 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин критиковал ОАО «РЖД» за расточительность при проведении новогоднего корпоратива. На него предполагалось потратить из бюджета компании 53 миллиона рублей. Глава компании отреагировал на критику — 13 декабря Якунинн объявил, что новогодний корпоратив будет оплачен из личных средств членов правления компании. Впрочем, СМИ ещё долго обсуждали эту тему.

2014 год В 2014-м в ходе расследования Reuters изучила тендеры РЖД. Согласно опубликованным данным, в ряде конкурсов контракт разыгрывался между двумя компаниями, обладавшими одинаковым числом сотрудников, зарегистрированными в один день на одного и того же человека. Помимо этого, часть победивших компаний не имела отношения к железным дорогам и были признаны российскими властями фиктивными.

В марте-2014 разгорелся коррупционный скандал вокруг реконструкции Малого кольца Московской железной дороги под пассажирское движение. Причина — хищение 122 миллионов рублей, выделенных РЖД на инвестиционную программу по строительству пассажирской линии. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявили начальнику инвестиционного управления МЖД Андрею Солдатенко и его шести сообщникам. Обвиняемые, по версии следствия, обеспечили подконтрольной фирме победу в тендере, в несколько раз завысили стоимость работ по подготовке территории под строительство, а похищенные деньги перевели за границу.

В марте 2017 года начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого осудили на два года колонии строгого режима , также присудили штраф в 2,5 миллиона рублей за получение взяток от арендаторов вокзальной территории на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Тогда же, в марте 2017-го, «Новая газета» выяснила: одним из крупнейших бенефициаров по выводу свыше 700 млрд рублей из России в период с 2011 по 2014 год был крупнейший подрядчик РЖД Алексей Крапивин . Он вместе с партнёрами орудовали по так называемой «молдавской схеме» отмывания денег. Компания Крапивина принимала участие в строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба. В течение тех трёх лет Алексей был единственным получателем средств двух компаний, зарегистрированных в Белизе и Панаме — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. По данным «Новой газеты», эти компании получили на счета в швейцарском банке 277 млн долларов (около 8,4 млрд рублей).

Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых по постановлениям молдавских судов списывались деньги со счетов российских банков. По данным Reuters, многие компании из холдинга Крапивина были оформлены на подставных лиц. Полученные от РЖД деньги разворовывались: сначала перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.

Осенью 2017-го случился очередной скандал с участием РЖД — Федеральная антимонопольная служба , отвечающая за определение тарифов на билеты, вовремя не приняла решение о ценах на билеты в плацкартных и общих вагонах. По итогу Российские железные дороги объявили о приостановке продажи билетов — и стали, разумеется, крайними, по крайней мере в глазах возмущённых пассажиров, тем более накануне Нового года.