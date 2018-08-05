Когда сгорают деньги

На вопросы читателей отвечает обозреватель «ВМ» Анатолий Сидоров . Для того чтобы получить рекомендацию, отправляйте сообщения на адрес a.sidorov@vm.ru.

Никитич, вы — моя последняя надежда. Ни руководство УК «Жилищник» района Южнопортовый, ни чиновники управы нашего района, ни специалисты жилищной инспекции по ЮВАО, ни представители внутригородского муниципального образования Южнопортовое, ни заместители префекта ЮВАО при всех своих властных полномочиях за 20 с лишним лет (!) так и не смогли решить мою, в общем-то, пустяковую проблему — залатать дырку вокруг водостока над квартирой. Заливает меня каждый год и почему-то именно зимой. Выручай!

Вера Зибарева, ул. Крутицкий Вал, 3 Вера Алексеевна, заделали мы течь в трубе вашего водостока! Помогал мне в этом нехитром деле Сергей Никушкин, плотник вашей управляющей компании. Кстати, заявления коммунальщиков, что они не виноваты в заливах вашей квартиры, беспочвенны. Отнесение внутренних и наружных водостоков к общему имуществу многоквартирного дома предусмотрено постановлением Правительства г. Москвы от 24.04.2007 № 299-ПП. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением № 170 от 27 сентября 2003 года Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу , организация (согласно пп. 4.6.1.1, 4.6.1.26) по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода; при обслуживании крыш следует обеспечить исправность системы водостока; исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков.

Никитич, хочу увидеть ЕПД нового образца. Наша управляющая компания присылает пока документы прежнего вида. Как мне добиться, чтобы платежка приобрела современный вид?

Татьяна Валерьевна, есть подозрение, что вы просто не замечаете этих изменений. Минстрой добавил два дополнительных поля — идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. Исчезли два раздела, касающиеся взносов за капремонт: «расчет размера взноса на капитальный ремонт» и «информация для внесения взноса на капремонт». Теперь вся информация по капремонту прописана в разделе о размере платы за «содержание жилого помещения и коммунальные услуги». Кстати, форма платежки в приказе Минстроя названа ПРИМЕРНОЙ и носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Никитич, живу одна в коммунальной квартире, пользуюсь газовой колонкой. Моя дочь с детьми здесь только прописана. Раньше у меня принимали справку об их отсутствии. Теперь мне в МФЦ сказали, что появилось постановление об обязательной установке счетчиков на газ. Приходится платить за пятерых по нормативу. Скажи, что можно сделать?

Алла Лепешкова, ул. Доброслободская, 16, корп. 2 Алла Васильевна, по закону у вас нет обязанности устанавливать этот прибор, если вы потребляете газа менее, чем 2 кубометра в час. Кроме того, до 1 января 2019 года газовые счетчики можно не устанавливать, если в квартире только газовая плита и нет другого газового оборудования. Но! Если имеется газовая колонка и газовая плита, то счетчик надо бы установить. Подробности — в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Мой вам совет: установите счетчик и спите спокойно.