Налог для самозанятых сбалансирует пенсионную систему РФ

Введение специального налога на самозанятых не является окончательным решением данного вопроса со стороны правительства РФ — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

ФНС и МЭР решили легализовать самозанятых

Дело в том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) определилась с размером ставки для самозанятых, которая составит 4 процента годовых. Для ее уплаты самозанятым нужно просто будет скачать себе на смартфон мобильное приложение.

Данный особый налоговый режим для самозанятых предполагает освобождение от фактически всех налоговых платежей кроме взносов в Фонд обязательного медицинского страхования. Это решение также соответствует словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что самозанятым впоследствии будет предоставлена социальная, а не страхования пенсия.

Фактически, российское государство хочет легализовать огромное количество людей, которые самостоятельно занимаются наемным трудом — от преподавателей и мелких торговцев до перевозчиков и других категорий работников.

Это же сопрягается с проблемой обязательного медицинского страхования, которое сегодня не оплачивает значительное количество российских граждан трудоспособного возраста, работая неофициально или получая деньги каким-то другим образом.

В России проводится пенсионная реформа

Схема здесь достаточно простая — данным категориям населения предлагается уплатить 4 процента от своего совокупного дохода в обмен на полностью легальный статус, но, в то же время, эти граждане лишаются всех прав на страховую пенсию.

С одной стороны — это выглядит логично, учитывая, что самозанятые не будут платить всего объема российских налогов, а это и НДФЛ в размере 13 процентов, который выплачивается гражданами с заработной платы. И прочие обязательные выплаты, которые ложатся уже не на работника, а на его работодателя. С другой стороны — все это может в перспективе привести к значительным последствиям.

В любом случае, эти действия в отношении самозанятых проходят в рамках отечественной пенсионной реформы, которая должна будет стабилизировать Пенсионный фонд и федеральный бюджет и снять давление с российской экономики.

Очевидно, что без повышения пенсионного возраста это сделать нельзя, хотя бы из-за того, что на 46 процентов работающих в нашей стране приходится 31 процент пенсионеров. При этом, текущие стандарты пенсионного возраста были приняты еще в 1932 году, когда соотношение работающих и пенсионеров составляло 1 к 7, а не 1 к 1,8, как сегодня, и то — в лучшем случае.

В этом вопросе необходимо проявить гибкость

И в этом плане решение проблемы самозанятых также является одной из главных, а если брать данный вопрос, то это фактически говорит о том, что подобный труд не будет заноситься в трудовой стаж, требования к которому с 2025 году составят 15 лет.

«Основная проблема здесь заключается в том, что самозанятые — это не только идейные сторонники работы на себя, но и те лица, которые получают данный статус в силу жизненной необходимости. Просто из-за того, что в тот или иной момент у них нет постоянной работы, поэтому для них это не более чем временное состояние», — констатирует Сафонов.

Так что, в данном вопросе государству необходимо проявить гибкость ввиду того, что федеральному бюджету будет проще, если такие люди будут работать на себя, пусть и с минимальными налоговыми начислениями, но и не будут требовать себе пособие по безработице.

Естественно, этот вопрос необходимо должным образом урегулировать законодательно — возможно, здесь и введение каких-то лимитов, когда такая деятельность будет облагаться трудовым стажем, но данный вопрос необходимо урегулировать. К тому же, подобный вид трудовой деятельности и так бьет по интересам самозанятых, поскольку их реальные отчисления в ПФР равны нулю.

В данном вопросе необходимо купировать все возможные риски

«К тому же, само понятие социальной пенсии было создано для тех людей, которые по разным причинам не хотели или не могли работать, а здесь подобная практика применяется в отношении трудоспособного населения», — резюмирует Сафонов.

Таким образом, соблюдается Конституция РФ, по которой все граждане имеют право на пенсию, но последняя будет составлять прожиточный минимум или чуть более того. Это, опять же, следствие того, что у нас в стране пока не работает система накопительной пенсии — если бы она у нас сформировалась окончательно, то эта проблема естественным образом была бы разрешена.

«Впрочем, основные опасения вызывает и то обстоятельство, что игроки бизнеса могут использовать данную структуру для того, чтобы экономить на своих социальных расходах. Это просто может привести к мнению среди бизнеса, что официальный персонал иметь не нужно, а работников надо просто заставить оформиться, как самозанятых, чтобы сэкономить на социальных расходах», — заключает Сафонов.

Как замечает эксперт, примерно такая же ситуация у нас была до середины нулевых годов с иностранными работниками, которые не платили в России социальных налогов, поэтому необходимо сделать все, чтобы интересы россиян не пострадали.

«В результате, иностранцы тогда стоили намного дешевле, чем российские граждане. Поэтому нам нужно обеспечить выполнение этих мер так, чтобы на отечественном трудовом рынке не возникло бы из-за этого никакого перекоса», — констатирует Сафонов.

Это свидетельствует о том, что данное решение является магистральным, которое в процессе будет дорабатываться, поскольку оно поднимает очень много проблем, которые не решить только одним законопроектом по налоговой ставке.