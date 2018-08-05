Высокие технологии приносят доход

Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2018 года вырос более чем на четверть. Эти данные озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

По ее словам, в первом полугодии 2018-го наибольший рост в обрабатывающем секторе промышленности показали высокотехнологичные направления.

— Максимальная положительная динамика наблюдалась в производстве электрооборудования, химических веществ, транспортных средств и оборудования, — заявила Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что по этим направлениям темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 121, 23 и 18 процентов соответственно.

По словам министра столичного правительства, руководителя Департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова , неплохую динамику в первой половине года также продемонстрировали производства легковых автомобилей, холодильного и вентиляционного оборудования, упаковочных материалов, торговой и офисной мебели, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.

— По этим обрабатывающим отраслям увеличение объемов производства составило от семи до десяти процентов. Промышленное развитие города идет динамично, с превышением прошлогодних темпов, — отметил глава столичного ведомства.

Понимая значимость высокотехнологичных производств для экономики Москвы, власти города создали систему поддержки промышленных предприятий на всех этапах производства — от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до сбыта продукции.

Так, эффективным инструментом сами предприниматели считают систему присвоения специальных статусов промпредприятиям. Производственные комплексы могут получить статус технопарка. Сегодня в столице таких площадок — 33, на них базируется более 1750 компаний-резидентов, включая зарубежные предприятия. Якорным резидентам и управляющим компаниям технопарков Москвы предоставляются налоговые льготы.

Еще более значительные преференции действуют для резидентов особой экономической зоны. Помимо нулевых налогов на прибыль и имущество, для предприятий на 10 лет обнуляются земельный и транспортный налоги.

Кроме того, в городе действует система поддержки при кредитовании и расширении производств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Артемов , первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:

— Москва входит в топ-50 инновационных городов мира. Доля компаний, выпускающих технологичную продукцию, составляет 15 процентов. Это в два раза выше, чем в среднем по стране. Московская инновационная инфраструктура сегодня насчитывает порядка 20 тысяч объектов. В целях стимулирования спроса на инновационную продукцию в Москве установлен приоритет закупки госзаказчиками товаров, внесенных в перечень инновационной высокотехнологичной продукции.