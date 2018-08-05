Ещё
Минстрой и эксперты ТПП будут сотрудничать в сфере ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Минстрой и эксперты ТПП будут сотрудничать в сфере ЖКХ 

АСН-Инфо 10 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Планы совместной работы в сфере жилищно— коммунального хозяйства обсудили в ходе рабочей встречи министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров и члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству сфере жилищного и коммунального хозяйства.
В рамках встречи были затронуты вопросы контроля за управлением и содержанием многоквартирных домов со стороны государства, капитальный ремонт МКД и их реконструкция, концессии в ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и др.
Председатель профильного комитета ТПП Андрей Широков предложил создать при министерстве Научно-технический совет, в рамках которого на экспертное обсуждение будут выноситься концепции и проекты основных документов по вопросам жилищного и коммунального управления.
Владимир Якушев отметил, что высказанные идеи развития нормативной базы в сфере управления многоквартирными домами и коммунальными предприятиями будут внимательно изучены специалистами ведомства, также будет проработана возможность создания НТС.
АСН-Инфо: последние новости
Замок Бранденбург в Калининградской области продолжат реставрировать петербуржцы Александр Дрозденко запустил подстанцию в Высоцке 27% лифтов в Петербурге требуют замены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ168
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение