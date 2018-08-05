Минстрой и эксперты ТПП будут сотрудничать в сфере ЖКХ 

Планы совместной работы в сфере жилищно— коммунального хозяйства обсудили в ходе рабочей встречи министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров и члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству сфере жилищного и коммунального хозяйства.
В рамках встречи были затронуты вопросы контроля за управлением и содержанием многоквартирных домов со стороны государства, капитальный ремонт МКД и их реконструкция, концессии в ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и др.
Председатель профильного комитета ТПП Андрей Широков предложил создать при министерстве Научно-технический совет, в рамках которого на экспертное обсуждение будут выноситься концепции и проекты основных документов по вопросам жилищного и коммунального управления.
Владимир Якушев отметил, что высказанные идеи развития нормативной базы в сфере управления многоквартирными домами и коммунальными предприятиями будут внимательно изучены специалистами ведомства, также будет проработана возможность создания НТС.