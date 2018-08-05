Чиновники предрекли рост экспорта российских грибов и ягод

Минсельхоз предрекает ощутимый рост экспорта российских лесных грибов, ягод и лекарственных растений. Ведомство разрабатывает «дорожную карту» по развитию сбора и переработки лесных урожаев.

Чиновники оценивают запас лесных грибов и ягод в 8,5 млн т ежегодно, но реализуется от этих запасов только 6%, сообщает ТК «360». Поставки за границу лесной дикорастущей продукции возможны, но для этого надо модернизировать систему заготовки и внести изменения в законодательство.

Сейчас же россияне покупают в магазинах импортные грибы — замороженные, маринованные, соленые. В России сбором грибов и ягод занимаются временные работники по найму, при этом товар не проверяется на безопасность и качество, но расходится по рынкам.

Если говорить о легальной заготовке грибов, то она в России существует в виде системы потребительской кооперации. Есть в стране и специализированные предприятия, занимающиеся заготовкой дикорастущих плодов и растений.