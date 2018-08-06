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Панов: Подарки госслужащим регулируются федеральными законами
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Панов: Подарки госслужащим регулируются федеральными законами 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
— К сожалению, вынужден констатировать, что новость, появившаяся в СМИ, — это, мягко скажем, некомпетентность журналистов или просто очередной фейк — комментирует эту «сенсацию» глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Мне жаль, такой наговор бросает тень как на администрацию города, так и на город в целом. Думаю, все знают, что получение подарков муниципальным служащим, регулируется федеральным законодательством. Все подарки дороже трех тысяч рублей, полученные в рамках официальных мероприятий, становятся муниципальной или государственной собственностью. Ни один мэр не может изменить этот порядок. Это во-первых. А во-вторых, наше постановление всего лишь приводит местное законодательство в соответствии с федеральным. То есть это техническая правка, внутреннее управленческое решение для облегчения учета. Если раньше всякие сувениры стоимостью свыше трех тысяч рублей вносились в реестр муниципального имущества, то теперь малоценные предметы (но не дороже сорока тысяч рублей) ставятся только на бухгалтерский учет, как, собственно, и предписано минэкономразвития. И оно, кстати, дает право регионам самим определять цену подарка, который может числиться на бухгалтерском учете. А подарки, которые оценены свыше, как у нас, 40 тысяч, будут, как и прежде, вноситься в реестр. Сделано это, повторюсь, с целью «расчистить» реестр от многочисленной, малозначимой мишуры в нем.
Все, что касается подарков госслужащим, регулируется федеральными законами
Как использовать тот или иной подарок, сданный чиновником в администрацию, решает специальная комиссия. Все, что не находит применения в кабинетах или в коридорах мэрии (картины, корзины, картонки), хранится на специальном складе.
Официально
Ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные служащие не имеют права принимать подарки в рамках осуществления своих профессиональных полномочий, пояснили "Российской газете" в минтруде. За свою работу они получают зарплату. А все проявления благодарности подпадают под действие антикоррупционного законодательства. За дорогое вино или золотое колечко от благодарного посетителя вполне можно лишиться должности в связи с утратой доверия.
"Единственным исключением является получение государственным или муниципальным служащим подарка в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными событиями, — подчеркивают в минтруде. — При этом если такой подарок стоит менее трех тысяч рублей, то госслужащие могут его забрать себе. Также собственностью признаются канцелярские принадлежности, предоставленные каждому участнику протокольных мероприятий, цветы и ценные подарки, которые вручаются в качестве награды". А вот презенты стоимостью свыше трех тысяч рублей признаются федеральной, региональной или муниципальной собственностью.
Обо всех подарках, полученных в ходе официальных мероприятий, госслужащие обязаны уведомить уполномоченное структурное подразделение государственного (муниципального) органа. Как правило, таким подразделением является структура кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Такой порядок был утвержден правительством еще в 2014 году.
Довольно редко к подарку прилагается еще и чек с ценой. Поэтому подарки оцениваются, чтобы установить их рыночную стоимость. Уполномоченное подразделение кадровой службы после оценки или возвращает подарок чиновнику (если признается, что его стоимость менее трех тысяч рублей), или ставит на бухгалтерский учет и включает его в реестр имущества. При этом у государственного и муниципального служащего имеется возможность выкупить подарок за собственные средства. Нельзя выкупать только особо ценные подарки, где использованы редкие и драгоценные металлы, так как они подлежат сдаче в Гохран.
В минтруде также подчеркнули, что регионы и муниципалитеты не имеют право увеличивать стоимость подарков, полученных на протокольных мероприятиях, которые можно забрать себе.
Подготовила Ольга Игнатова
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