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У омского фонда капремонта появился новый временный руководитель
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У омского фонда капремонта появился новый временный руководитель 

Омск Здесь 9 августа 2018
Фото: Омск Здесь
Должность первого заместителя главы Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов занял Игорь Еременко. На этой неделе в Региональном фонде капремонта произошли кадровые перемены. Правда, известно о них стало лишь сегодня, 9 августа. Первым заместителем руководителя стал Игорь Еремин. А это значит, что в отсутствие руководителя он будет исполнять его обязанности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. О Игоре Еременко известно лишь то, что он приехал в Омск из Алтайского края.
Напомним, за последнее время в Фонде сменилось несколько директоров. Последний — Дмитрий Карась — покинул пост в марте 2018 года. Никто из его предшественников не смог продержаться на посту хотя бы несколько лет. После увольнения Дитрия Карася, обязанности директора исполнял Николай Якушев.
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