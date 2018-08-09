У омского фонда капремонта появился новый временный руководитель

Должность первого заместителя главы Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов занял Игорь Еременко. На этой неделе в Региональном фонде капремонта произошли кадровые перемены. Правда, известно о них стало лишь сегодня, 9 августа. Первым заместителем руководителя стал Игорь Еремин . А это значит, что в отсутствие руководителя он будет исполнять его обязанности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. О Игоре Еременко известно лишь то, что он приехал в Омск из Алтайского края.

Напомним, за последнее время в Фонде сменилось несколько директоров. Последний — Дмитрий Карась — покинул пост в марте 2018 года. Никто из его предшественников не смог продержаться на посту хотя бы несколько лет. После увольнения Дитрия Карася, обязанности директора исполнял Николай Якушев.