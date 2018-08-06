Андрей Гавриловский застроит берег Исети на Уктусе жилыми домами

На Уктусе в районе улиц Щербакова и Лыжников и русла реки Исети появится новый жилой квартал.

Строительством жилья в этом районе займётся совладелец небоскрёба «Высоцкий» Андрей Гавриловский . На портале мэрии опубликовано постановление, в котором говорится, что Андрею Гавриловскому разрешено проводить подготовку проекта планировки и проекта межевания этой территории.

В разговоре с Е1.RU Гавриловский подтвердил, что здесь появятся жилые дома.

— Это будет жилой район со стилобатной частью, — рассказал Е1.RU Андрей Гавриловский. — Дома, скорее всего, будут высокие — переменной этажности. Здесь нужно делать красиво — это ведь въезд в город. Чтобы люди въезжали и говорили «ах».

В декабре мы рассказывали про жителей двухэтажки на улице Миасской. Они не хотели съезжать из своего дома, который уже был наполовину отселён. На месте этих двухэтажек и будут возводить новый ЖК.

Стоит отметить, что на другом берегу Исети уже находится жилой комплекс того же застройщика — «Тихий Берег».

Недалеко от этого места появится ещё один новый квартал — на берегу Нижнеисетского пруда от застройщика «Малышева, 73». Ещё ближе к новому кварталу Гавриловского создатели «Гринвича» построят ещё один жилой квартал. Этот проект уже прошёл публичные слушания.