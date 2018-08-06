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Андрей Гавриловский застроит берег Исети на Уктусе жилыми домами
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Андрей Гавриловский застроит берег Исети на Уктусе жилыми домами 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Уктусе в районе улиц Щербакова и Лыжников и русла реки Исети появится новый жилой квартал.
Строительством жилья в этом районе займётся совладелец небоскрёба «Высоцкий» Андрей Гавриловский. На портале мэрии опубликовано постановление, в котором говорится, что Андрею Гавриловскому разрешено проводить подготовку проекта планировки и проекта межевания этой территории.
В разговоре с Е1.RU Гавриловский подтвердил, что здесь появятся жилые дома.
— Это будет жилой район со стилобатной частью, — рассказал Е1.RU Андрей Гавриловский. — Дома, скорее всего, будут высокие — переменной этажности. Здесь нужно делать красиво — это ведь въезд в город. Чтобы люди въезжали и говорили «ах».
В декабре мы рассказывали про жителей двухэтажки на улице Миасской. Они не хотели съезжать из своего дома, который уже был наполовину отселён. На месте этих двухэтажек и будут возводить новый ЖК.
Стоит отметить, что на другом берегу Исети уже находится жилой комплекс того же застройщика — «Тихий Берег».
Недалеко от этого места появится ещё один новый квартал — на берегу Нижнеисетского пруда от застройщика «Малышева, 73». Ещё ближе к новому кварталу Гавриловского создатели «Гринвича» построят ещё один жилой квартал. Этот проект уже прошёл публичные слушания.
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