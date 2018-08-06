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Институт «Красноярскгорпроект» оштрафован за нарушение режима самоограничения потребления электроэнергии
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Институт «Красноярскгорпроект» оштрафован за нарушение режима самоограничения потребления электроэнергии 

sibnovosti.ru 25 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Мировой суд Железнодорожного района Красноярска оштрафовал муниципальное предприятие «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» («Красноярскгорпроект») на 50 тысяч рублей. Предприятие задолжало энергетикам более 80 тысяч рублей и после получения уведомления от Красноярскэнергобсыта должно было самостоятельно ввести ограничение режима потребления электроэнергии. Однако предприятие продолжало пользоваться ресурсом и после введения санкции.
«Мы уведомляем должников о планируемой дате введения самоограничения, — рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. — Внесение платы или решение проблемы путем переговоров о реструктуризации долга позволяют избежать применения крайних мер. В противном случае должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет; юридическим лицам — до 200 тысяч рублей».
Согласно законодательству, после получения от энергетиков уведомления о задолженности, юридическое лицо обязано самостоятельно прекратить потребление электроэнергии. Оплата задолженности, поступившая после составления акта о невведении режима самоограничения, не отменяет штрафа за нарушение требований закона. Избежать проверки или обмануть энергетиков потребителям не удастся: контроль введения режима самоограничения проводится в течение 10 дней после наступления запланированной даты, рейды повторяются ежемесячно.
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»
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