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СМИ: Производители и дистрибуторы РФ просят пересмотреть НДС для медизделий
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СМИ: Производители и дистрибуторы РФ просят пересмотреть НДС для медизделий 

Прайм 9 часов назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Производители и дистрибуторы РФ просят пересмотреть условия НДС для медицинских изделий, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо в государственные органы власти, в том числе первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, министру экономического развития Максиму Орешкину.
Подлинность документа изданию подтвердили гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко, а получение — сотрудники Минфина и Минздрава. Представитель Минфина обещал, что оно будет рассмотрено, а Минэкономразвития — что оно сейчас рассматривается: давать комментарии преждевременно. Но представитель Минэкономразвития не подтвердил получение документа, отмечает газета.
В письме говорится, что с переходом 1 января 2017 года на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 часть из них, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной ставкой — 18%, а с нового года будет 20%. Речь идет о разного рода томографах, электрокардиографах, аппаратах ультразвуковой диагностики, кардиостимуляторах, лазерах. Подобная проблема так долго не находит решения, поскольку она межведомственная, предполагает Матвиенко.
При переводе кодов из старого классификатора в новый законодатель использовал переходный ключ, разработанный Минэкономразвития только для подсказки, говорится в письме: этот ключ позволяет устанавливать примерные соответствия кодов товаров из старой классификации товарам из новой. Но изделиям, которые появились на рынке после 2017 года, сказано в документе, присваиваются новые коды, из-за этого компании платят НДС полностью, то есть на 8 или 18 процентных пунктов больше. Это мешает поставщикам выводить на рынок новую продукцию, которая технологически лучше, но с точки зрения цены становится менее конкурентоспособной, и медицинские учреждения ее не закупают, сетует Матвиенко.
Производители не мотивированы регистрировать новую технику, поддерживает его гендиректор ЗАО «Кардиоэлектроника» Андрей Старостин, иначе выходит, что практически одинаковые модели будут отличаться в цене на 20%. А зарубежным товарам зачастую просто не находится категории, указывает Старостин, из-за чего их приходится распределять в категории, облагаемые НДС без льготы.
У нового классификатора значительно меньше групп, чем было у старого, поэтому товары и направляются в категорию «Прочее», указывает директор по внешнеэкономической деятельности и сертификации ООО «Атекс групп» (продавец одноразовых медицинских изделий) Михаил Терехов. А вот таможенный классификатор не изменился, поэтому дистрибуторы платят льготный НДС при ввозе, а при продаже — полную ставку, продолжает Терехов, в отдельных случаях компании сами доплачивают налог, чтобы не повышать цену для клиентов. По его мнению, эта ситуация противоречит Налоговому кодексу.
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