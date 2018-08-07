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В правительстве Сахалина появится новое министерство
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В правительстве Сахалина появится новое министерство 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
В скором времени в правительстве Сахалинской области произойдут структурные изменения, сообщает SakhalinMedia. Министерство торговли и продовольствия прекратит свое существование, превратившись в агентство, а вот агентство по информационным технологиям, напротив, вырастет в министерство.
Глава агентства Сергей Попов также совершил карьерный скачок, став заместителем председателя правительства островного региона.
На данный момент в областном правительстве четыре заместителя председателя правительства: Алексей Белик, отвечающий за экономическое развитие; Антон Зайцев — социальная сфера, образование, спорт; Анатолий Макоедов — сельское хозяйство и рыбохозяйственных сектор и Владимир Сидоренко, отвечающий за электроэнергетику, газификацию и ЖКХ. Сергей Попов станет пятым в этом списке.
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