В правительстве Сахалина появится новое министерство 

В скором времени в правительстве Сахалинской области произойдут структурные изменения, сообщает SakhalinMedia. Министерство торговли и продовольствия прекратит свое существование, превратившись в агентство, а вот агентство по информационным технологиям, напротив, вырастет в министерство.
Глава агентства Сергей Попов также совершил карьерный скачок, став заместителем председателя правительства островного региона.
На данный момент в областном правительстве четыре заместителя председателя правительства: Алексей Белик, отвечающий за экономическое развитие; Антон Зайцев — социальная сфера, образование, спорт; Анатолий Макоедов — сельское хозяйство и рыбохозяйственных сектор и Владимир Сидоренко, отвечающий за электроэнергетику, газификацию и ЖКХ. Сергей Попов станет пятым в этом списке.