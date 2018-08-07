В правительстве Сахалина появится новое министерство

В скором времени в правительстве Сахалинской области произойдут структурные изменения, сообщает SakhalinMedia. Министерство торговли и продовольствия прекратит свое существование, превратившись в агентство, а вот агентство по информационным технологиям, напротив, вырастет в министерство.