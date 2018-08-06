В Омск придут товары из Молдовы

Врио губернатора Омской области Александр Бурков и президент Республики Молдова Игорь Додон подписали протокол об усилении торговых связей и взаимодействия в культурной, образовательной, медицинской и туристической сфере, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент на территории региона действует всего три совместных молдавско-омских предприятий. Сейчас Омская область поставляет на рынок Молдовы шины, молочную продукцию, товары машиностроения. Из Молдовы импортируются в основном фрукты. В скором времени могут увеличиться поставки овощей и фруктов — на омских прилавках станет больше знаменитых молдавских яблок и винограда.

К слову, в сентябре омских предпринимателей ждут на экономическом форуме в Кишинёве. По мнению Александра Буркова, Омску есть что предложить молдавской стороне — это продукты питания, продукция предприятий машиностроения и нефтехимии. также можно развивать отношения в сфере образования, здравоохранения и туризма.