Заметки наших читателей. Как ямалец стал донговым миллионером

Читатели ИА «Север-Пресс» продолжают делиться рассказами о своих путешествиях не только по бескрайним просторам родины, но и по заморским странам.

Так, Эдуард Яунгад , приехав во Вьетнам, сразу почувствовал себя донговым миллионером. Внутри страны расчеты производятся в местной валюте — донгах. Курс вьетнамских денег к рублю составляет примерно 300 донгов, а к доллару США — около 22 тысяч донгов. Поэтому в мгновение ока при обмене валюты у него на руках оказались миллионы донгов.

Небольшой лайфхак от ямальского «миллионера»: чтобы для себя оценить ту или иную вещь в рублях, надо от суммы в донгах убрать три нуля и умножить на три. Меняют деньги в разных местах, кроме обменников, например, можно поменять кэш в ювелирных магазинах или мелких лавочках. Курс везде разный, но необходимо учитывать, что во Вьетнаме выгоднее менять крупные купюры на донги, на них курс выше. И еще два нюанса: во-первых, выгоднее приезжать с наличными, поскольку, с одной стороны, банкоматы выдают исключительно вьетнамские донги, исходя из кросс-курсов валют, ну и конечно плюсуйте сюда комиссию банка, в итоге вы остаётесь внакладе. С другой стороны наши банки устанавливают ограничения на выпущенные ими карты и есть риск остаться с заблокированной картой (кстати, один мой друг оказался в подобной ситуации в Бразилии и вынужден был рассчитывать только на оставшуюся в карманах наличность). И, на всякий случай, лучше заранее известить свой банк о стране посещения. Во-вторых, донги обратно обмену практически не подлежат и выход тут только такой: или вы что-то приобретаете на них, или сохраняете в качестве своеобразного сувенира и бережете до следующего приезда во Вьетнам.

Движение во Вьетнаме это что-то: сплошной поток гудящей моторизованной и мускульной двухколесной техники, местами разбавленной туристическими автобусами и автомашинами. Нередко можно увидеть вьетнамца, ловко лавирующего против основного течения. При этом на дорогах есть разметка, вдоль стоят дорожные знаки, а перекрестки оборудованы светофорами. Скорее всего, на бумаге существуют вьетнамские правила дорожного движения, но чувствуется, что реальная дорога живет по своим законам. Например, чем больше твоя машина, тем больше у тебя преференций. Еще надо постоянно напоминать о себе сигналом клаксона. Но надо особо отметить, что движение очень плавное и размеренное, без «шумахеров», пытающихся выжать максимум из своего железного коня. На пешеходные переходы никто не обращает никакого внимания, хотя они также отмечены и на проезжей части, и знаками. И если возникла необходимость перейти дорогу, то надо поднять руку ладошкой в сторону приближающихся авто и не спеша пойти на противоположную сторону. И вся эта сигналящая бесконечная автомотолавина буквально будет обтекать вас. Наблюдал картину как молодой человек, обнимая зажмурившуюся от ужаса девушку, пересекал дорогу и вытянутой рукой подобно супергерою останавливал и заставлял объезжать себя разнообразные мотороллеры и мотоциклы.

Кстати, воровство на байках здесь процветает. Во время прогулок и поездок сумочки следует носить через шею, а рюкзаки спереди, иначе сорвут или обчистят. Окна в машинах также рекомендуется закрывать. Вообщем лучше перестраховаться.