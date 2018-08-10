Андрей Прокофьев: «Нам предстоит серьезная работа по результатам стратегической сессии»

Он рассказал об опыте взаимодействии Самарского университета с федеральными и региональными институтами развития и поддержки инноваций. Одно из направлений такого сотрудничества — развитие у студентов предпринимательских качеств.

"Самарский университет сотрудничает с Российской венчурной компанией . Мы получили от РВК курс по развитию предпринимательства, и с начала нового учебного года запускаем обучение на целом ряде направлений и специальностей нашего университета. И более того, мы сейчас прорабатываем технологию, которая позволит бакалаврам и магистрам, защищать свою выпускную квалификационную работу в форме защиты своего стартапа. Мне кажется, это очень интересно и перспективно", — поделился Андрей Прокофьев.

Проректор Самарского университета считает, что сам по себе формат стратегической сессии известен, апробирован и эффективен, и это подтверждают итоги работы секции, на которой он выступал: «Все основные проблемы, основные моменты были вскрыты. Нам теперь предстоит серьезная работа по результатам сессии. И, кстати, участники нашей секции как раз об этом и говорили».

В то же время, по мнению Андрея Прокофьева, есть смысл расширить временные рамки сессий. «По моим наблюдениям, если бы у нас был не один, а два дня, нам удалось бы достичь больших результатов, — считает первый проректор Самарского университета. — Каждая секция за время обсуждения наметила определенные векторы, куда нужно двигаться. А вот „модули“ этих векторов, то есть конкретное содержание, видимо обеспечит уже постсессионная работа. Если бы сессия продолжалась два дня, мы бы успели сделать и то, и другое».

Напомним, стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников. Дискуссии шли параллельно на трех секциях: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития — фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».

Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.