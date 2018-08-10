Ещё
Андрей Прокофьев: «Нам предстоит серьезная работа по результатам стратегической сессии»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1079.11
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Андрей Прокофьев: «Нам предстоит серьезная работа по результатам стратегической сессии» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Он рассказал об опыте взаимодействии Самарского университета с федеральными и региональными институтами развития и поддержки инноваций. Одно из направлений такого сотрудничества — развитие у студентов предпринимательских качеств.
"Самарский университет сотрудничает с Российской венчурной компанией. Мы получили от РВК курс по развитию предпринимательства, и с начала нового учебного года запускаем обучение на целом ряде направлений и специальностей нашего университета. И более того, мы сейчас прорабатываем технологию, которая позволит бакалаврам и магистрам, защищать свою выпускную квалификационную работу в форме защиты своего стартапа. Мне кажется, это очень интересно и перспективно", — поделился Андрей Прокофьев.
Проректор Самарского университета считает, что сам по себе формат стратегической сессии известен, апробирован и эффективен, и это подтверждают итоги работы секции, на которой он выступал: «Все основные проблемы, основные моменты были вскрыты. Нам теперь предстоит серьезная работа по результатам сессии. И, кстати, участники нашей секции как раз об этом и говорили».
В то же время, по мнению Андрея Прокофьева, есть смысл расширить временные рамки сессий. «По моим наблюдениям, если бы у нас был не один, а два дня, нам удалось бы достичь больших результатов, — считает первый проректор Самарского университета. — Каждая секция за время обсуждения наметила определенные векторы, куда нужно двигаться. А вот „модули“ этих векторов, то есть конкретное содержание, видимо обеспечит уже постсессионная работа. Если бы сессия продолжалась два дня, мы бы успели сделать и то, и другое».
Напомним, стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников. Дискуссии шли параллельно на трех секциях: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития — фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».
Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.
Результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
Россельхознадзор нашел в Castorama просроченные и зараженные семена Опытно-механический завод "Перспектива" делает ставку на собственные научные разработки Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs Ratings Services повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня "BB-"
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара247
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
Пенсионерам запретят продавать квартиры354
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение