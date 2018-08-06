Минкульт подтвердил планы по восстановлению исторической части Торжка

Министерство культуры РФ подтвердило совместные планы с Новым банком развития БРИКС по началу программы восстановления центров малых исторических городов в 2019 году. Реставрация памятников и инфраструктуры пройдет, в том числе, в городе Торжке Тверской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Будущая программа рассчитана на 5-6 лет, а Новый банк выделит $220 млн на реализацию проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Ранее сообщалось об участии в этом проекте не шести, а девяти городов, в их числе: Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Суздаль, Ростов, Старая Русса, Арзамас и Тутаев.

При этом известно, что Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление Торжку средств в объёме около 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей. Восстановление исторической части города предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной и других объектов.

27 июля был избран новый глава города Торжка. Им стал Александр Меньщиков , до этого занимавший должность заместителя председателя Правительства Тверской области. Наряду с вопросами привлечения инвестиций, ремонта дорог и развития социальной инфраструктуры, он будет заниматься воплощением проекта Минкульта РФ и Нового банка развития БРИКС в Торжке. Кстати, на посту в областном правительстве Меньщиков отвечал, в том числе, за проведение реставрационных работ в Императорском путевом дворце в Твери.

Кроме того, в Торжке будут реализованы и другие программы по реставрации объектов исторического наследия. Так, по программе «Культура России» запланированы ремонтно-реставрационные работы в Борисоглебском мужском монастыре, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. Областной бюджет выделит средства на разработку научно-проектной документации по воссозданию колокольни Васильевской церкви.

Также по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Торжок получит грант на реновацию территории восточной части парка культуры и отдыха. Планируется, что эти работы начнутся также в 2019 году.