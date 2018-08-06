«Уралвагонзавод» проведет массовые сокращения. Без работы могут остаться 15 тысяч человек

По данным «Русской планеты», массовые сокращения коснутся сотрудников из Курганской, Челябинской и Свердловской областей.

Уточняется, что руководители заводов должны были получить письма с шаблоном таблицы, где перечислены пункты, на которых следует экономить в текущем году. В частности указывается фонд оплаты труда с подпунктом «Сокращение численности».