«Уралвагонзавод» проведет массовые сокращения. Без работы могут остаться 15 тысяч человек 

Крупнейшая уральская корпорация «Уралвагонзавод» собирается уволить 15 тысяч сотрудников в рамках «Программы снижения затрат холдинга». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным «Русской планеты», массовые сокращения коснутся сотрудников из Курганской, Челябинской и Свердловской областей.
Уточняется, что руководители заводов должны были получить письма с шаблоном таблицы, где перечислены пункты, на которых следует экономить в текущем году. В частности указывается фонд оплаты труда с подпунктом «Сокращение численности».