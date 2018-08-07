Мэр Омска подтвердила отставку директора депстроя

Оксана Фадина пояснила, что Илья Трушников уходит в отставку по собственному желанию, и посетовала, что он не завершил важный проект — капремонт Юбилейного моста. Накануне, 6 августа, стало известно, что директор департамента строительства мэрии Омска Илья Трушников покидает свой пост. Информацию в городской администрации вчера не комментировали. Сегодня, 7 августа, ясность в ситуацию внесла мэр Омска Оксана Фадина.

— Илья Трушников подал мне заявление, датированное 3 августа, я его удовлетворила. Не считаю необходимым задерживать специалистов, которые решили покинуть муниципальную службу. Он, безусловно, опытный строитель, у меня нет к нему претензий с точки зрения реализации и производства работ. Единственная претензия — на мой взгляд, неправильно покидать реализацию очень важного проекта на стадии выполнения сложных работ. Проект, начатый тобой, нужно доводить до конца, а потом принимать локальные решения. Но работы по капремонту Юбилейного моста идут, контроль ведется, с подрядчиком сотрудничаем, идет актирование. Задержек с финансированием нет, — отметила Оксана Фадина.