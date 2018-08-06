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На сегодня в муниципальную собственность возвращено 60 земельных участков
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На сегодня в муниципальную собственность возвращено 60 земельных участков 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем ТамТам-канале «Пара слов» разместил пост: «Предлагая создать рабочую группу для анализа сделок с муниципальным имуществом и землей в Саратове, понимал, что объем работы предстоит большой. Первое, что необходимо было сделать — остановить вывод земли из городской собственности. Сказать, что вопрос решен полностью? Думаю — нет. Хотя и есть сдвиги. Нужно выявить все участки, которые не используются или используются не по назначению, восполнить ущерб, нанесенный бюджету неграмотным или недобросовестным распоряжением землей. И не допустить появления на таких участках новых недостроев с обманутыми дольщиками. На сегодня в муниципальную собственность возвращено 60 земельных участков. Результат заметный. Считаю, во многом благодаря ответственности главы Саратова Михаила Исаева. Уверен, что активная претензионная работа позволит выполнить задачу в рамках, обозначенных администрацией. Речь шла примерно о 140 участках. Отмечу, что, вернув землю, важно использовать ее эффективно, в интересах саратовцев. Дав людям подробные разъяснения по каждому участку — использован он для муниципальных нужд или реализован для пополнения бюджета. Знаю, губернатор Валерий Радаев держит на контроле эти проблемы, чтобы в Саратове, Балакове и других городах жестко пресекались попытки увода земли в собственность недобросовестных лиц. Земля должна работать на благо людей».
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