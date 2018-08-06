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Строительство путепровода через ж/д на ул. Фрунзе в Мытищах планируют начать в октябре-декабре
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Строительство путепровода через ж/д на ул. Фрунзе в Мытищах планируют начать в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИАМО
Строительство путепровода через железную дорогу на ул. Фрунзе в Мытищах начнется в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на министра Игоря Трескова.
«Проект строительства путепровода через железную дорогу на ул. Фрунзе — ул. Мира в Мытищах получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». К подготовке территории и строительно-монтажным работам на объекте планируется приступить в IV квартале 2018 г.», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.
Он подчеркнул, что путепровод соединит ул. Фрунзе и ул. Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ, обеспечит дополнительный выезд из города на автомобильную дорогу М8 «Холмогоры» и позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть.
«Строительство объекта планируется начать в этом году после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта, завершить работы — в 2021 г. Общая протяженность строительства составит 2 км. Количество полос движения по основному ходу — четыре (по две полосы в каждом направлении), на съездах — две полосы», — отметил И. Тресков.
В пресс-службе добавили, что планируемый путепровод будет пересекать в разных уровнях железнодорожные пути Ярославского направления в районе обкаточных путей АО «Метровагонмаш» в 350 м к северо-востоку от железнодорожной платформы «Тайнинская».
«С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта предусмотрена установка дорожных знаков и щитков, светофора, системы видеонаблюдения. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта предусмотрено устройство двух автобусных остановок. Также в целях защиты населения от транспортного шума запроектировано пять шумозащитных экранов высотой 8 м», — уточнил и.о. директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.
В министерстве указали, что расчетная скорость движения по основному ходу составит 80 км/ч, на съездах — 70 км/ч. Перспективная интенсивность движения — порядка 46 тыс. автомобилей в стуки. Объект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 гг.» с финансированием из бюджета региона. Заказчиком проектирования выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком — ООО «ГорКапСтрой». Государственный контракт на проектирование был заключен в ноябре 2017 г.
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