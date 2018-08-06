Строительство путепровода через ж/д на ул. Фрунзе в Мытищах планируют начать в октябре-декабре

Строительство путепровода через железную дорогу на ул. Фрунзе в Мытищах начнется в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на министра Игоря Трескова.

«Проект строительства путепровода через железную дорогу на ул. Фрунзе — ул. Мира в Мытищах получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». К подготовке территории и строительно-монтажным работам на объекте планируется приступить в IV квартале 2018 г.», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.

Он подчеркнул, что путепровод соединит ул. Фрунзе и ул. Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ, обеспечит дополнительный выезд из города на автомобильную дорогу М8 «Холмогоры» и позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть.

«Строительство объекта планируется начать в этом году после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта, завершить работы — в 2021 г. Общая протяженность строительства составит 2 км. Количество полос движения по основному ходу — четыре (по две полосы в каждом направлении), на съездах — две полосы», — отметил И. Тресков.

В пресс-службе добавили, что планируемый путепровод будет пересекать в разных уровнях железнодорожные пути Ярославского направления в районе обкаточных путей АО «Метровагонмаш» в 350 м к северо-востоку от железнодорожной платформы «Тайнинская».

«С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта предусмотрена установка дорожных знаков и щитков, светофора, системы видеонаблюдения. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта предусмотрено устройство двух автобусных остановок. Также в целях защиты населения от транспортного шума запроектировано пять шумозащитных экранов высотой 8 м», — уточнил и.о. директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.