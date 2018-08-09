Россельхознадзор в Подмосковье задержал и вернул отправителю более 14 тонн готовой молочной продукции

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям вернуло отправителю более 14 тонн готовой молочной продукции, следовавшей в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на СВХ «Логистический центр „Западные Ворота“ было приостановлено оформление партии готовой молочной продукции общим весом 14,3 тонны, следовавшей на экспорт в Монголию в сопровождении ветеринарных свидетельств», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при проведении ветеринарного контроля установлено, что в представленных ветеринарных свидетельствах не указано соответствие продукции техническим регламентам Таможенного союза. Также в представленных протоколах лабораторных исследований отсутствуют обязательные результаты исследований на антибиотики.

Груз возвращен отправителю, резюмировали в ведомстве.