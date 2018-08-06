Глава минфина Британии: Лондону следует идти по альтернативному пути развития финрынка

ТАСС , 6 августа. Великобритания должна развивать альтернативные пути роста своего финансового сектора, чтобы компенсировать возможные потери бизнеса в результате Brexit. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на встрече с руководителями ведущих организаций лондонского Сити, сообщает в понедельник газета Financial Times

"Важно, чтобы Великобритания могла демонстрировать параллельную, неевропейскую стратегию развития рынка финансовых услуг, если угроза выхода из соглашений с ЕС станет реальной", — отметил глава минфина . Новые партнерские отношения, как сказал он ранее, будут ориентированы на Китай, Индию, Южную Корею и Австралию.

Хаммонд также предупредил ведущих деятелей одного из крупнейших мировых финансовых центров о том, что не собирается сокращать налоги на предпринимателей «в течение нескольких лет». «Текущие низкие ставки такого налога в США неприемлемы», — приводит слова министра издание.