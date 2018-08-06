Глава минфина Британии: Лондону следует идти по альтернативному пути развития финрынка 

ТАСС, 6 августа. Великобритания должна развивать альтернативные пути роста своего финансового сектора, чтобы компенсировать возможные потери бизнеса в результате Brexit. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на встрече с руководителями ведущих организаций лондонского Сити, сообщает в понедельник газета Financial Times.
"Важно, чтобы Великобритания могла демонстрировать параллельную, неевропейскую стратегию развития рынка финансовых услуг, если угроза выхода из соглашений с ЕС станет реальной", — отметил глава минфина. Новые партнерские отношения, как сказал он ранее, будут ориентированы на Китай, Индию, Южную Корею и Австралию.
Хаммонд также предупредил ведущих деятелей одного из крупнейших мировых финансовых центров о том, что не собирается сокращать налоги на предпринимателей «в течение нескольких лет». «Текущие низкие ставки такого налога в США неприемлемы», — приводит слова министра издание.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.