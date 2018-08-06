Бывший топ-менеджер X5 Retail Group и «36,6» возглавила в «Магните» проект «Здоровье»

По данным издания, к исполнению обязанностей она приступает 6 августа. «Проект Магнит „Здоровье“ — новый, амбициозный и очень интересный для меня, — рассказала Солок. — Он аккумулирует все мои интересы и цели последних лет — заниматься превентивным подходом к здоровью людей всех возрастов. Это стык образа жизни, медицины и ритейла».

Направление «Здоровье» относится к кросс-форматному проекту, сейчас оно находится в процессе разработки. Перед Солок стоит задача в течение месяца подготовить всеобъемлющую стратегию развития.

Валерия Солок известна на фармрынке как топ-менеджер, работавший как на фармпрозводстве, так и в ритейле. Карьеру она начинала в компании Bayer AG на должности руководителя региональной службы. С 2009 по 2012 года работала генеральным директором сети «36,6», а в 2013 году перешла в X5 Retail Group директором по управлению недвижимостью форматов «супермаркет» и «гипермаркет». Последние несколько лет Солок развивает и собственный бизнес — сеть детских поликлиник «ПреАмбула».

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в июне генеральным директором ПАО «Магнит» стала бывший гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова . На этом посту она сменила Хачатура Помбухчана , покинувшего компанию по собственному желанию.

В «Магнит» Наумова пришла в мае 2018 года на должность исполнительного директора. Одновременно в состав руководства компании вошли два бывших топ-менеджера «Пятерочки» Артем Смоленский и Татьяна Князева