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В российских регионах ввели мораторий на аборты?
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В российских регионах ввели мораторий на аборты? 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: BFM.RU
В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили проводить аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». Об этом пишет «Коммерсантъ». Ее уже несколько лет проводит Фонд социально-культурных инициатив во главе с супругой российского премьер-министра Светланой Медведевой.
По данным издания, в Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа, в Рязанской области — с 9 по 15 июля. Также в Якутии руководство регионального министерства здравоохранения «намерено опробовать форму запрета в новом перинатальном центре».
Минздрав России, в свою очередь, утверждает, что не запрещал проведений операций по прерыванию беременности. В фонде «Подари жизнь» также заявили, что, если такое и проводится, то точно не по их инициативе. Ситуацию комментирует руководитель проекта «Подари мне жизнь» Фонда социально-культурных инициатив Дарья Крючко:
— Акция «Подари мне жизнь» неразрывно связана с Днем семьи, любви и верности, проводится в первую неделю после праздника. Это не борьба с абортами, не запрет абортов, а максимально просветительская работа, направленная на то, чтобы рождение ребенка было желанным. Наша основная задача — пропаганда семейных ценностей. Мы проводим акцию совместно с Министерством здравоохранения РФ и практически со всеми религиозными конфессиями.
— Многие СМИ, в частности, «Коммерсантъ» написали, что акция сопряжена с мораторием на аборты, что подтверждают главные врачи некоторых больниц. Одно вытекает из другого?
— Это не рекомендация ни фонда, ни Министерства здравоохранения РФ, потому что цель нашей акции — это не борьба с абортами, а просвещение. У нас в принципе в федеральном законе записано право так называемых дней тишины, это не мораторий на аборты, речь идет о том, что женщине не делается аборт в день обращения. В зависимости от срока, на котором она обращается, ей делают аборт либо через два дня, либо через семь дней, чтобы у нее была возможность подумать.
Мораторий на аборты — это нарушение законодательства и абсолютно бесполезная вещь, считает акушер-гинеколог, директор ассоциации «Народонаселение и развитие» Любовь Ерофеева:
Любовь Ерофеева акушер-гинеколог, директор ассоциации «Народонаселение и развитие» «Если у женщины нежелательная беременность, то ее решение невозможно изменить никакими акциями и уговорами. Можно изменить 5-8% женщин, приходящих на аборт, потому что они сами колеблются. Это капля в море, это не просто не эффективно, это просто нарушение прав человека. Почему сторонние дяди и тети лезут своим носом в частную жизнь женщины? Мало ли, какая у нее ситуация, почему она всем должна доказывать что-то, докладывать? А если она потеряла работу, а родители не могут ей помочь, так как пенсионеры? А если у нее нет крыши над головой? Этот список можно продолжить. Кто имеет право навязывать женщине какие-то социально приемлемые нормы, если они приняла такое решение? На основании чего? Даже если ее решение неправильное, с моей точки зрения, это только мое мнение, но я в ее ботинках-то не хожу, у нее своя жизнь, свои расчеты, своя мораль. Почему я свою мораль должна ей навязывать? А когда это делают главы регионов, когда это делают общественники, это вообще выглядит некрасиво».
Если следовать статистике, количество абортов в России неуклонно снижается. Так, в прошлом году, по данным Минздрава, было сделано 627 тысяч операций по прерыванию беременности, это на 8,8% меньше, чем в 2016 году.
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