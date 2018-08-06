685 новых лифтов уже установлены в Нижегородской области

685 новых лифтов уже установлены в Нижегородской областиЗамена лифтового оборудования — одна из самых актуальных и масштабных задач, которая стоит сегодня перед фондом капитального ремонта Нижегородской области. На сегодняшний день программа выполнена почти на 70%. С начала года установлены и приняты комиссией 685 лифтов: 146 — в области, и в 539 — Нижнем Новгороде.

Только последних двух недель прошли приемки 27 новых лифтов. В частности, пять лифтов приняты комиссией и уже заработали в доме 152 по ул. Горького в Нижнем Новгороде. 16 новых подъемников комиссия приняла, и они оперативно введены в эксплуатацию в Сарове.

Всего же в течение 2018 года предстоит установить около 1000 новых подъемников в 323 многоквартирных домах Нижнего Новгорода и других городов области. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей.

Процесс замены лифта непростой. В общей сложности, согласно договору Фонда с подрядчиками, он занимает 122 дня. Этот временной период рассчитан специализированной проектной организацией исходя из нормативных сроков. На заказ и поставку оборудования с завода-производителя необходимо 30 дней; в зависимости от высотности дома и особенностей лифтовых шахт демонтаж старых лифтов и монтаж нового оборудования занимает 45-60 дней; 30 дней подрядчику отводится на техническое освидетельствование лифта специализированной организацией, а также для подготовки документации — паспорта лифта и декларации таможенного союза.

«Вопрос замены лифтов находится на особом контроле. Так как этот вид работ доставляет, пожалуй, наибольшие неудобства для жителей. Понимая это, мы внесли изменения в договор с подрядными компаниями и обязали их не отключать старый лифт, пока не будет поставлено новое оборудование с завода-изготовителя. Таким образом мы сократим срок, когда лифт находится в нерабочем состоянии, ориентировочно на 30 дней», — заявил генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев