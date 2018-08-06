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Составлен рейтинг выскооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
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Составлен рейтинг выскооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Нижнем Новгороде с начала июля, сделала служба исследований сервиса HeadHunter
Как сообщает пресс-служба компании, в Топ-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 400тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагаются, в основном, IТ-специалистам (веб-разработчикам и руководителям проектов). Также в рейтинг вошли вакансии инженера по судостроению, врача стоматолога-ортодонта и стюардессы яхты.
Всего в компаниях Нижнем Новгороде за последний месяц было открыто 581 вакансий с указанной зарплатой от 100 nsczx руб. Только 6,9% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.
По данным аналитического сервиса HeadHunter «Люди в цифрах», диапазон средних зарплат нижегородцев с начала этого года составил от 25 000 до 45 977 рублей.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых позиций в Нижнем Новгороде июль 2018 г.
Должность
Сфера деятельности компании
Размер предлагаемой зарплаты
Главный инженер по судостроению
Строительство
от 300 000 руб. до вычета НДФЛ
Backend Developer Java/Kotlin (Разработчик языков программирования Java/Kotlin)
HR-сфера
от 2 000 до 6 000 USD до вычета НДФЛ
Директор по развитию бизнеса
Производство
от 100 000 до 300 000 руб. на руки
Агент по лизингу
Финансовый сектор
до 300 000 руб. до вычета НДФЛ
Руководитель направления по продажам химпродуктов
Кадровое агентство
от 80 000 до 250 000 руб. на руки
Главный технолог
Торгово-производственная компания
от 200 000 руб. на руки
Project manager (Проектный менеджер)
ИТ-компания
от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ
Врач стоматолог-ортодонт
Медицинский центр
от 80 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ
Стюардесса/Стюард яхты
Транспортные услуги
от 120 000 до 180 000 руб. до вычета НДФЛ
Начальник отдела автоматизированных систем управления
Производство
от 150 000 руб. до вычета НДФЛ
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